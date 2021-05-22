В Украине значительно снизилось количество ДТП с потерпевшими - Полиция назвала цифры

В Украине за первые четыре месяца 2021 года произошло 5 988 ДТП с потерпевшими. Это почти на 12% меньше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщила в Facebook пресс-служба Патрульной полиции Украины.

В Украине значительно снизилось количество ДТП с потерпевшими - Полиция назвала цифры

В сообщении отмечается, что в нашей стране сейчас есть 5 главных причин дорожных аварий с потерпевшими/травмированными.

Это превышение безопасной и установленной скорости движения, нарушение правил маневрирования, нарушение правил проезда пешеходных переходов, нарушение правил проезда перекрестков, а также несоблюдение дистанции.

"Работа патрульных полицейских направлена на снижение уровня аварийности и создания безопасных и комфортных условий для всех участников дорожного движения. Мы проводим профилактические мероприятия, стараемся общаться с каждым водителем, пассажиром или пешеходом о важности соблюдения ПДД", – говорится в сообщении патрульной полиции.

Ранее ученые из Южно-китайского технологического университета, проведя новое исследование, назвали песни, которые увеличивают риск ДТП.


Максимов Віталій, Тудей

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