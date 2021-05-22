Юрист раскритиковал идею, что нарушения ПДД можно будет фотографировать на мобильный телефон

Идея МВД о том, чтобы в Украине каждый мобильный телефон мог бы использоваться для фиксации нарушений ПДД, противоречит Конституции. Такое заявление в программе "Право на Голос" в информационном агентстве Голос UA сделал адвокат Александр Климчук.

По его словам, если внедрить систему фиксации нарушений ПДД водителями, когда любой из них сможет регистрировать нарушение правил на смартфон, а потом пересылать видео в полицию, нарушит презумпцию невиновности.

Дело в том, что по такой системе будет фиксироваться только автомобиль с номерным знаком, но без лица водителя. То есть штрафы будут получать в некоторых случаях не нарушители ПДД, сидевшие за рулем, а владельцы машин.

В результате владельцам автомобилей придется доказывать свою невиновность. Но по Конституции Украины никто не должен доказывать свою невиновность.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине могут внедрить систему, по которой каждый мобильный телефон сможет использоваться для фиксации нарушений ПДД. Водители, сообщившие о нарушениях других (для отправки видео в полицию достаточно нажать на экран телефона), будут получать 10% со штрафа.