Юрист раскритиковал идею, что нарушения ПДД можно будет фотографировать на мобильный телефон

Идея МВД о том, чтобы в Украине каждый мобильный телефон мог бы использоваться для фиксации нарушений ПДД, противоречит Конституции. Такое заявление в программе "Право на Голос" в информационном агентстве Голос UA сделал адвокат Александр Климчук.

Юрист раскритиковал идею, что нарушения ПДД можно будет фотографировать на мобильный телефон

По его словам, если внедрить систему фиксации нарушений ПДД водителями, когда любой из них сможет регистрировать нарушение правил на смартфон, а потом пересылать видео в полицию, нарушит презумпцию невиновности.

Дело в том, что по такой системе будет фиксироваться только автомобиль с номерным знаком, но без лица водителя. То есть штрафы будут получать в некоторых случаях не нарушители ПДД, сидевшие за рулем, а владельцы машин.

В результате владельцам автомобилей придется доказывать свою невиновность. Но по Конституции Украины никто не должен доказывать свою невиновность.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине могут внедрить систему, по которой каждый мобильный телефон сможет использоваться для фиксации нарушений ПДД. Водители, сообщившие о нарушениях других (для отправки видео в полицию достаточно нажать на экран телефона), будут получать 10% со штрафа.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Сети показали новый кроссовер Renault с ретро-дизайномВ Сети показали новый кроссовер Renault с ретро-дизайном
Японцы переделали Suzuki Jimny в “Гелендваген“Японцы переделали Suzuki Jimny в “Гелендваген“
Jeep подал в суд на Mahindra из-за внедорожника TharJeep подал в суд на Mahindra из-за внедорожника Thar
Tesla Model 3, попавшей в ДТП со смертельным исходом, управлял автопилотTesla Model 3, попавшей в ДТП со смертельным исходом, управлял автопилот
На левом берегу Киева 15 и 16 мая ограничат движение транспортаНа левом берегу Киева 15 и 16 мая ограничат движение транспорта
Блок рекламы


Похожие новости
Юристы рассказали, что категорически нельзя делать на месте ДТПЮристы рассказали, что категорически нельзя делать на месте ДТП
Заменить водительское удостоверение теперь можно в приложении “Дія“Заменить водительское удостоверение теперь можно в приложении “Дія“
ЗАЗ будет выпускать автомобили-трансформерыЗАЗ будет выпускать автомобили-трансформеры
“Каждый будет следить за каждым“: фиксировать нарушения ПДД смогут сами водители“Каждый будет следить за каждым“: фиксировать нарушения ПДД смогут сами водители
На дорогах Закарпатья проведут эксперимент: "скорую" будет сопровождать полицияНа дорогах Закарпатья проведут эксперимент: "скорую" будет сопровождать полиция
Harley-Davidson будет выпускать электрические мотоциклы под отдельным брендом LiveWire — первую модель представят в июлеHarley-Davidson будет выпускать электрические мотоциклы под отдельным брендом LiveWire — первую модель представят в июле
Стало известно, сколько будет стоить Toyota Land Cruiser 300Стало известно, сколько будет стоить Toyota Land Cruiser 300
Испанский лоукостер Vueling будет летать из Киева в БарселонуИспанский лоукостер Vueling будет летать из Киева в Барселону
Виновник ДТП, в котором погибла 18-летняя киевлянка, арестовали без возможности внесения залогаВиновник ДТП, в котором погибла 18-летняя киевлянка, арестовали без возможности внесения залога
Автомобильный рынок взлетит почти втрое за счёт дешёвых электромобилей, заявила NidecАвтомобильный рынок взлетит почти втрое за счёт дешёвых электромобилей, заявила Nidec
Последние новости
Подгружаем последние новости