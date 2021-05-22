Под Харьковом ликвидировали незаконную схему ввоза машин из РФ

В Харьковской области разоблачили группу лиц, которые незаконно ввозили в Украину из РФ б/у автомобили и меняли им номера. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По версии следствия, автомобили ввозили в Украину в обход пропускных пунктов, без растаможки и регистрации. Потом у автомобилей меняли номерные знаки, после чего эксплуатировали на территории Украины.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ст. 290 Уголовного кодекса Украины. Во время обысков правоохранители обнаружили 14 автомобилей с номерами других машин. Возможно таких машин на самом деле больше, так как следствие еще не закончено.

Следственные действия продолжаются. Устанавливаются все обстоятельства дела и решается вопрос о сообщении подозрения лицам, причастным к этому уголовному преступлению.