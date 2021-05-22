Под Харьковом ликвидировали незаконную схему ввоза машин из РФ

В Харьковской области разоблачили группу лиц, которые незаконно ввозили в Украину из РФ б/у автомобили и меняли им номера. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Под Харьковом ликвидировали незаконную схему ввоза машин из РФ

По версии следствия, автомобили ввозили в Украину в обход пропускных пунктов, без растаможки и регистрации. Потом у автомобилей меняли номерные знаки, после чего эксплуатировали на территории Украины.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ст. 290 Уголовного кодекса Украины. Во время обысков правоохранители обнаружили 14 автомобилей с номерами других машин. Возможно таких машин на самом деле больше, так как следствие еще не закончено.

Под Харьковом ликвидировали незаконную схему ввоза машин из РФ

Следственные действия продолжаются. Устанавливаются все обстоятельства дела и решается вопрос о сообщении подозрения лицам, причастным к этому уголовному преступлению.

Напомним, ранее стало известно, что в Украину незаконно, с нарушением таможенного законодательства, ввезли около 130 тысяч б/у автомобилей из Европы и США.


Максимов Віталій, Тудей

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