На Черниговщине двух патрульных задержали при получении взятки

Для получения взяток патрульные привлекли посредника.

На Черниговщине двух патрульных задержали при получении взятки

В Черниговской области задержали двух сотрудников патрульной полиции, которые требовали с водителей взятки.

Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Нацполиции Украины.

Отмечается, что взятки полицейские требовали с водителей за непривлечение их к административной ответственности.

"Работники Черниговского управления Департамента внутренней безопасности НПУ установили, что отдельные сотрудники Управления патрульной полиции требовали с водителей взятки. Задокументировано два факта вымогательства за непривлечение лиц к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения", - говорится в сообщении.

Для получения взяток патрульные привлекли посредника, который получил у одного водителя 7 тысяч гривень, у другого - 6 тысяч и передал их полицейским.

Полицейских задержали непосредственно после передачи им денег. Теперь им готовится объявления подозрения.

Черниговской областной прокуратурой по обоим эпизодам внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды). Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Напомним, 21 мая сотруднице государственного учреждения "Киевский следственный изолятор" сообщено подозрение в получении неправомерной выгоды за создание особых условий содержания.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Сети показали новый кроссовер Renault с ретро-дизайномВ Сети показали новый кроссовер Renault с ретро-дизайном
Jeep подал в суд на Mahindra из-за внедорожника TharJeep подал в суд на Mahindra из-за внедорожника Thar
Японцы переделали Suzuki Jimny в “Гелендваген“Японцы переделали Suzuki Jimny в “Гелендваген“
На левом берегу Киева 15 и 16 мая ограничат движение транспортаНа левом берегу Киева 15 и 16 мая ограничат движение транспорта
Tesla Model 3, попавшей в ДТП со смертельным исходом, управлял автопилотTesla Model 3, попавшей в ДТП со смертельным исходом, управлял автопилот
Блок рекламы


Похожие новости
В Виннице патрульные задержали пьяного водителя, который не мог стоять на ногах и ползал по землеВ Виннице патрульные задержали пьяного водителя, который не мог стоять на ногах и ползал по земле
В Словакии задержали Ford Focus, который перевозил на крыше PeugeotВ Словакии задержали Ford Focus, который перевозил на крыше Peugeot
В Тернополе построят новую объездную дорогу с двухуровневой развязкойВ Тернополе построят новую объездную дорогу с двухуровневой развязкой
В Житомирской области разоблачили двух должностных лиц полиции, которые брали взятки талонами на бензинВ Житомирской области разоблачили двух должностных лиц полиции, которые брали взятки талонами на бензин
На Житомирщине задержали мошенников-продавцов автомобилейНа Житомирщине задержали мошенников-продавцов автомобилей
В Киеве передали в суд дело против водителя, сбившего насмерть двух женщин на МайданеВ Киеве передали в суд дело против водителя, сбившего насмерть двух женщин на Майдане
Трех украинских моряков задержали в Испании по подозрению в торговле наркотикамиТрех украинских моряков задержали в Испании по подозрению в торговле наркотиками
Аэропорт "Ужгород" с 1 июня возобновит прием рейсов после двухлетнего перерываАэропорт "Ужгород" с 1 июня возобновит прием рейсов после двухлетнего перерыва
Санбригада авиационной системы МВД за два дня доставила в больницу Львова двух человекСанбригада авиационной системы МВД за два дня доставила в больницу Львова двух человек
В Винницкой области нетрезвый 20-летний водитель насмерть сбил двух детей на велосипедеВ Винницкой области нетрезвый 20-летний водитель насмерть сбил двух детей на велосипеде
Последние новости
Подгружаем последние новости