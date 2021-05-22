На Черниговщине двух патрульных задержали при получении взятки

В Черниговской области задержали двух сотрудников патрульной полиции, которые требовали с водителей взятки.

Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Нацполиции Украины.

Отмечается, что взятки полицейские требовали с водителей за непривлечение их к административной ответственности.

"Работники Черниговского управления Департамента внутренней безопасности НПУ установили, что отдельные сотрудники Управления патрульной полиции требовали с водителей взятки. Задокументировано два факта вымогательства за непривлечение лиц к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения", - говорится в сообщении.

Для получения взяток патрульные привлекли посредника, который получил у одного водителя 7 тысяч гривень, у другого - 6 тысяч и передал их полицейским.

Полицейских задержали непосредственно после передачи им денег. Теперь им готовится объявления подозрения.

Черниговской областной прокуратурой по обоим эпизодам внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды). Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Напомним, 21 мая сотруднице государственного учреждения "Киевский следственный изолятор" сообщено подозрение в получении неправомерной выгоды за создание особых условий содержания.