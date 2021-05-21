"Укрзализныця" прокомментировала слухи о платных туалетах

Руководитель по коммуникациям и маркетингу пассажирского направления "Укрзализныця" Александр Шевченко прокомментировал информацию о том, что в пассажирских поездах туалеты станут платными.

Туалеты в поездах станут платными: “Укрзализныця“ прокомментировала слухи о новых расценках

В украинском информационном поле появились слухи, что "Укрзализныця" для покрытия убытков готовит новые расценки на свои услуги. Сообщалось, что стоимость одного посещения уборной в вагонах пассажирских поездов будет достигать 10 гривен, оплату можно произвести бесконтактным способом.

По словам руководителя по коммуникациям и маркетингу пассажирского направления УЗ Александра Шевченко, информация о платных туалетах является фейком и совершенно не соответствует действительности.

Туалеты в поездах станут платными: “Укрзализныця“ прокомментировала слухи о новых расценках

Представитель "Укрзализныци" решил даже пошутить на тему внедрения платных услуг в поездах и добавил еще целый перечень "услуг за деньги".

"На самом деле, согласно меморандуму о развитии cashless&contactless, обновленная тарифная сетка дополнительных услуг УЗ имеет следующий вид: проход к приобретенному места: 5 грн; открытие окон: 10 грн; пользование зеркалом: 25 грн; обращение к проводнику 50 грн; обращение к проводнику (мягкое): 43,50 грн; выход из вагона: 100 грн. При заказе комбо в виде селфи с проводником в зеркале – включения светильника в подарок", - пошутил Александр Шевченко, комментируя обсуждаемые в Сети слухи.


Шевченко Лилия, Тудей

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