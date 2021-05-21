"Укрзализныця" прокомментировала слухи о платных туалетах

Руководитель по коммуникациям и маркетингу пассажирского направления "Укрзализныця" Александр Шевченко прокомментировал информацию о том, что в пассажирских поездах туалеты станут платными.

В украинском информационном поле появились слухи, что "Укрзализныця" для покрытия убытков готовит новые расценки на свои услуги. Сообщалось, что стоимость одного посещения уборной в вагонах пассажирских поездов будет достигать 10 гривен, оплату можно произвести бесконтактным способом.

По словам руководителя по коммуникациям и маркетингу пассажирского направления УЗ Александра Шевченко, информация о платных туалетах является фейком и совершенно не соответствует действительности.

Представитель "Укрзализныци" решил даже пошутить на тему внедрения платных услуг в поездах и добавил еще целый перечень "услуг за деньги".