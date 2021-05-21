Стоимость проезда в общественном транспорте Львова выросла до 10 гривен

Исполнительный комитет Львовской мэрии повысил с 7 до 10 гривен стоимость проезда в общественном транспорте.

Об этом говорится на сайте городского совета.

Увеличение стоимости проезда объяснили ростом цен на горюче-смазочные материалы и запчасти и значительным ростом заработной платы на предприятиях транспорта. По данным мэрии, экономически обоснованный тариф на проезд в автобусах сейчас составляет 14,6 грн, а в электротранспорте - 12,4 грн.

Повышение до 10 гривен мэрия считает компромиссным.

"На самом деле более социальное решение трудно найти, ведь себестоимость автобусных перевозок составляет 14 грн. Мы же говорим о 10. Речь идет о незначительной корректировке. К тому же все пенсионеры ездят во Львове бесплатно. Плюс люди, которые имеют соответствующие льготы, также", - заявил мэр Львова Андрей Садовый.

Для пассажиров трамваев и троллейбусов будет возможность приобрести билеты дешевле. 10 гривен будет стоить билет, приобретенный у водителя, 9 грн - в киосках, 8,5 грн - с помощью смартфона (QR-коды, Приват24, SMS-билеты, Bluetooth-билеты) или терминалов самообслуживания IBOX и EasyPay.

Стоимость проезда для студентов составит 5 гривен.

Напомним, что в ближайшее время может подорожать проезд и в Киеве .

Сейчас базовая цена поездки в столице составляет 8 гривен, тогда как экономически обоснованный тариф в метрополитене якобы 21,05 грн, а в наземном транспорте - 25,18 грн.