На трассах М-05 и М-06 ограничат движение из-за строительства развязок в Чабанах и Стоянке

Водителей предупредили о возможных пробках.

На трассах М-05 и М-06 ограничат движение из-за строительства развязок в Чабанах и Стоянке
Фото: kv.ukravtodor.gov.ua

Служба автомобильных дорог в Киевской области предупредила водителей о временном ограничении движения из-за строительства транспортных развязок в Чабанах и Стоянке.

Об этом сообщила пресс-служба САД.

С 25 мая (6:00) до 1 июня (17:00) будет закрыт левый проезд в направлении Киева на трассе М-06 Киев - Чоп в районе Стоянки. Движение будет осуществляться по одной полосе в обоих направлениях по правой части дороги (в направлении Львова).

На такой же период будет закрыт правый проезд в направлении Одессы на трассе М-05 Киев - Одесса возле Чабанов. Движение автотранспорта будет осуществляться по одной полосе по левой части (в направлении Киева).

Во время перекрытия движения на житомирской трассе планируют установить временную металлическую опору на тяжелом бетонном фундаменте со стороны разделительной полосы и края обочины. В дальнейшем на них установят металлические балки формообразователей.

На развязке на одесской трассе нужно устроить буронабивные сваи на эстакаде. Для этого тяжелую технику надо разместить на проезжей части.

Напомним, что две развязки на дороге М-05 Киев - Одесса (км 15+390 - Чабаны, км 21+847 - Вита-Почтовая) и одну на дороге М-06 Киев - Чоп (км 21+767 - Стоянка) строят в рамках проекта "Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог на подходах к Киеву". Его финансируют за счет кредитов Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития.

Сначала в рамках проекта планировали построить пять развязок, но для двух Киевсовет не выделил землю.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Сети показали новый кроссовер Renault с ретро-дизайномВ Сети показали новый кроссовер Renault с ретро-дизайном
Jeep подал в суд на Mahindra из-за внедорожника TharJeep подал в суд на Mahindra из-за внедорожника Thar
Японцы переделали Suzuki Jimny в “Гелендваген“Японцы переделали Suzuki Jimny в “Гелендваген“
На левом берегу Киева 15 и 16 мая ограничат движение транспортаНа левом берегу Киева 15 и 16 мая ограничат движение транспорта
Tesla Model 3, попавшей в ДТП со смертельным исходом, управлял автопилотTesla Model 3, попавшей в ДТП со смертельным исходом, управлял автопилот
Блок рекламы


Похожие новости
"Автомагистраль-Юг" перешла к финишному этапу строительства трассы с Львовщины на Волынь"Автомагистраль-Юг" перешла к финишному этапу строительства трассы с Львовщины на Волынь
Продажи х/к автомобильного листа Baosteel упали из-за нехватки чиповПродажи х/к автомобильного листа Baosteel упали из-за нехватки чипов
«Автомагистраль-Юг» завершает строительство транспортных развязок и моста через канал «Днепр-Донбасс»«Автомагистраль-Юг» завершает строительство транспортных развязок и моста через канал «Днепр-Донбасс»
На левом берегу Киева 15 и 16 мая ограничат движение транспортаНа левом берегу Киева 15 и 16 мая ограничат движение транспорта
Jeep подал в суд на Mahindra из-за внедорожника TharJeep подал в суд на Mahindra из-за внедорожника Thar
Мировой автопром может потерять 110 млрд долл из-за нехватки чиповМировой автопром может потерять 110 млрд долл из-за нехватки чипов
В Украине усилят контроль на дорогах из-за начала курортного сезонаВ Украине усилят контроль на дорогах из-за начала курортного сезона
Киевский метрополитен переведет часть работников на четырехдневную рабочую неделю из-за нехватки средствКиевский метрополитен переведет часть работников на четырехдневную рабочую неделю из-за нехватки средств
На пр. Степана Бандеры в Киеве до конца мая ограничат движение транспортаНа пр. Степана Бандеры в Киеве до конца мая ограничат движение транспорта
Каждый пятый владелец электромобиля в Калифорнии вернулся к использованию автомобиля с ДВС из-за неудобства зарядкиКаждый пятый владелец электромобиля в Калифорнии вернулся к использованию автомобиля с ДВС из-за неудобства зарядки
Последние новости
Подгружаем последние новости