На трассах М-05 и М-06 ограничат движение из-за строительства развязок в Чабанах и Стоянке

Служба автомобильных дорог в Киевской области предупредила водителей о временном ограничении движения из-за строительства транспортных развязок в Чабанах и Стоянке.

Об этом сообщила пресс-служба САД.

С 25 мая (6:00) до 1 июня (17:00) будет закрыт левый проезд в направлении Киева на трассе М-06 Киев - Чоп в районе Стоянки. Движение будет осуществляться по одной полосе в обоих направлениях по правой части дороги (в направлении Львова).

На такой же период будет закрыт правый проезд в направлении Одессы на трассе М-05 Киев - Одесса возле Чабанов. Движение автотранспорта будет осуществляться по одной полосе по левой части (в направлении Киева).

Во время перекрытия движения на житомирской трассе планируют установить временную металлическую опору на тяжелом бетонном фундаменте со стороны разделительной полосы и края обочины. В дальнейшем на них установят металлические балки формообразователей.

На развязке на одесской трассе нужно устроить буронабивные сваи на эстакаде. Для этого тяжелую технику надо разместить на проезжей части.

Напомним, что две развязки на дороге М-05 Киев - Одесса (км 15+390 - Чабаны, км 21+847 - Вита-Почтовая) и одну на дороге М-06 Киев - Чоп (км 21+767 - Стоянка) строят в рамках проекта "Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог на подходах к Киеву ". Его финансируют за счет кредитов Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития.

Сначала в рамках проекта планировали построить пять развязок, но для двух Киевсовет не выделил землю.