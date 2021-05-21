Toyota Land Cruiser 300 - названа дата дебюта

Компания Toyota планирует официально представить новый внедорожник Toyota Land Cruiser 300 уже 31 мая или 1 июня текущего года. Об этом сообщают некоторые западные СМИ со ссылкой на инсайдерскую информацию.

Нужно отметить, что официально компания Toyota пока не объявила, когда она представит Land Cruiser нового поколения. Его дебют уже несколько раз переносили. В последний раз это произошло из-за нехватки комплектующих.

Land Cruiser 300 будет предлагаться покупателям в нескольких комплектациях, в том числе в новой комплектации GR-S. Топовая комплектация получит хромированную отделку кузова, деревянную отделку и кожаную обивку салона, 20-дюмовые колесные диски, мультимедийную систему для задних пассажиров с двумя большими дисплеями.

В линейку двигателей войдут бензиновые и дизельные силовые агрегаты. Также покупателям, возможно, предложат версию с гибридной силовой установкой.

Ранее сообщалось, что Toyota Land Cruiser 300 будет стоить примерно на 4 500 долларов дороже, чем Land Cruiser 200. Это объясняется тем, что внедорожник получил новое оборудование и современные технологии.