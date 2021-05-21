Toyota Land Cruiser 300 - названа дата дебюта

Компания Toyota планирует официально представить новый внедорожник Toyota Land Cruiser 300 уже 31 мая или 1 июня текущего года. Об этом сообщают некоторые западные СМИ со ссылкой на инсайдерскую информацию.

Toyota Land Cruiser 300 - названа дата дебюта

Нужно отметить, что официально компания Toyota пока не объявила, когда она представит Land Cruiser нового поколения. Его дебют уже несколько раз переносили. В последний раз это произошло из-за нехватки комплектующих.

Land Cruiser 300 будет предлагаться покупателям в нескольких комплектациях, в том числе в новой комплектации GR-S. Топовая комплектация получит хромированную отделку кузова, деревянную отделку и кожаную обивку салона, 20-дюмовые колесные диски, мультимедийную систему для задних пассажиров с двумя большими дисплеями.

В линейку двигателей войдут бензиновые и дизельные силовые агрегаты. Также покупателям, возможно, предложат версию с гибридной силовой установкой.

Toyota Land Cruiser 300 - названа дата дебюта

Ранее сообщалось, что Toyota Land Cruiser 300 будет стоить примерно на 4 500 долларов дороже, чем Land Cruiser 200. Это объясняется тем, что внедорожник получил новое оборудование и современные технологии.


Максимов Віталій, Тудей

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