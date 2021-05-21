Цены на бензин прекратили рост на АЗС: сколько стоит топливо

Розничные цены на бензин и в Украине 20 мая 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились. Автогаз и дизельное топливо подешевели.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

Цены на бензин прекратили рост на АЗС: сколько стоит топливо

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляет 28,22 гривен за литр (+0,00 гривен), на бензин А-95 — 29,04 гривен за литр (+0,00 гривен), на дизельное топливо — 27,36 гривен за литр (-0,01 гривен), на автогаз — 15,72 гривен за литр (-0,01 гривен).

Розничные цены на бензин А-95 в Украине:

Цены на бензин прекратили рост на АЗС: сколько стоит топливо

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