Цены на бензин прекратили рост на АЗС: сколько стоит топливо

Розничные цены на бензин и в Украине 20 мая 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились. Автогаз и дизельное топливо подешевели.

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляет 28,22 гривен за литр (+0,00 гривен), на бензин А-95 — 29,04 гривен за литр (+0,00 гривен), на дизельное топливо — 27,36 гривен за литр (-0,01 гривен), на автогаз — 15,72 гривен за литр (-0,01 гривен).

Розничные цены на бензин А-95 в Украине: