На Прикарпатье КамАЗ-лесовоз упал в реку, погибли два человека

В Калушском районе Ивано-Франковской области вследствие падения грузовика в реку погибли два человека, еще один человек травмирован.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Фото: facebook.com/frankivsk.police

В четверг, 20 мая, около 22:09 в селе Шевченково, Выготской ТО с моста упал в реку грузовой автомобиль-лесовоз, в салоне которого находилось три человека. На место происшествия прибыли полицейские, спасатели и медики. Тела двух погибших нашли и вытащили спасатели, еще один человек получил травмы, ему медики оказали помощь.

По предварительной информации правоохранители установили, что погибшие - водитель 1979 г.р., житель села Лолин и пассажир 1994 г.р., житель села Подлески. Еще одного пассажира 1991 г.р. госпитализировали в медицинское учреждение.

Причину аварии установит расследование. Предварительно: водитель не справился с управлением и "КамАЗ" с моста упал в реку.

На месте продолжают работать следователи и криминалисты.

Фото: facebook.com/frankivsk.police

Напомним, во вторник, 18 мая, на трассе "Киев-Чоп" во Львовской области произошло столкновение трех автомобилей: Renault Kangoo с автовозом Scania и автомобилем Chevrolet Cruze. В результате ДТП погибли два человека.