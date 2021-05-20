Зеленский подписал закон об изменении процедуры передачи водителям "писем счастья"
Документ отменяет необходимость отправки на почту нарушителя постановления об админответственности, по которой уже был уплачен штраф.
Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно выполненных постановлений" №1438-их, который Верховная Рада приняла 29 апреля 2021 года.
Об этом сообщает пресс-служба главы державы.
Отмечается, что на сегодняшний день большинство автомобилистов платит штрафы за нарушения правил дорожного движения, зафиксированные в режиме фото- и видеосъемки, через личный кабинет водителя в первые десять дней после нарушения, поскольку в этот период действует 50-процентная скидка.
В то же время предыдущие нормы Кодекса Украины об административных правонарушениях обязывали присылать оригинал постановления о привлечении к административной ответственности на почту нарушителя, независимо от погашения им штрафа. Это приводило к путанице и в некоторых случаях - к повторной оплате штрафа.
"Закон, который подписал Президент, отменяет необходимость отправки на почту нарушителя постановления об админответственности, по которой уже был уплачен штраф. Согласно закону, оригинал постановления направляется заказным письмом только в случае, если штраф не был уплачен в течение десяти дней после вынесения", - говорится в сообщении.
Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.
Ранее в мае министр внутренних дел Арсен Аваков анонсировал отказ от направления бумажных "писем счастья" нарушителям правил дорожного движения.