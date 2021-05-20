Зеленский подписал закон об изменении процедуры передачи водителям "писем счастья"

Документ отменяет необходимость отправки на почту нарушителя постановления об админответственности, по которой уже был уплачен штраф.

Зеленский подписал закон об изменении процедуры передачи водителям "писем счастья"
Фото: скрін трансляції

Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно выполненных постановлений" №1438-их, который Верховная Рада приняла 29 апреля 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба главы державы.

Отмечается, что на сегодняшний день большинство автомобилистов платит штрафы за нарушения правил дорожного движения, зафиксированные в режиме фото- и видеосъемки, через личный кабинет водителя в первые десять дней после нарушения, поскольку в этот период действует 50-процентная скидка.

В то же время предыдущие нормы Кодекса Украины об административных правонарушениях обязывали присылать оригинал постановления о привлечении к административной ответственности на почту нарушителя, независимо от погашения им штрафа. Это приводило к путанице и в некоторых случаях - к повторной оплате штрафа.

"Закон, который подписал Президент, отменяет необходимость отправки на почту нарушителя постановления об админответственности, по которой уже был уплачен штраф. Согласно закону, оригинал постановления направляется заказным письмом только в случае, если штраф не был уплачен в течение десяти дней после вынесения", - говорится в сообщении.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

Ранее в мае министр внутренних дел Арсен Аваков анонсировал отказ от направления бумажных "писем счастья" нарушителям правил дорожного движения.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Jeep подал в суд на Mahindra из-за внедорожника TharJeep подал в суд на Mahindra из-за внедорожника Thar
Японцы переделали Suzuki Jimny в “Гелендваген“Японцы переделали Suzuki Jimny в “Гелендваген“
На левом берегу Киева 15 и 16 мая ограничат движение транспортаНа левом берегу Киева 15 и 16 мая ограничат движение транспорта
Tesla Model 3, попавшей в ДТП со смертельным исходом, управлял автопилотTesla Model 3, попавшей в ДТП со смертельным исходом, управлял автопилот
Выпуск внедорожника Grenadier отложен на 2022 годВыпуск внедорожника Grenadier отложен на 2022 год
Блок рекламы


Похожие новости
Водителям назвали ошибки, приводящие к повышенному расходу моторного маслаВодителям назвали ошибки, приводящие к повышенному расходу моторного масла
Зеленский подписал закон о льготной растаможке “евроблях“Зеленский подписал закон о льготной растаможке “евроблях“
УЗ подписала меморандум со Stadler о производстве швейцарских поездов в УкраинеУЗ подписала меморандум со Stadler о производстве швейцарских поездов в Украине
Законный ли в Украине штраф за трещину на лобовом стеклеЗаконный ли в Украине штраф за трещину на лобовом стекле
На заметку водителям: как будут работать сервисные центры МВД во время майских праздниковНа заметку водителям: как будут работать сервисные центры МВД во время майских праздников
Нардепы приняли "последний пакет законов" для льготного растаможивания "евроблях"Нардепы приняли "последний пакет законов" для льготного растаможивания "евроблях"
“Евробляхеры“ в скором времени получат доступную растаможку - Рада проголосовала закон“Евробляхеры“ в скором времени получат доступную растаможку - Рада проголосовала закон
На Львовщине суд впервые оштрафовал пьяного водителя по новому законуНа Львовщине суд впервые оштрафовал пьяного водителя по новому закону
Volvo и SSAB подписали соглашение о выпуске первых в мире автомобилей из зеленой сталиVolvo и SSAB подписали соглашение о выпуске первых в мире автомобилей из зеленой стали
МВД предложит водителям зарабатывать на нарушителях ПДДМВД предложит водителям зарабатывать на нарушителях ПДД
Последние новости
Подгружаем последние новости