Суд обязал авиакомпанию из Андорры уплатить Украине 100 тыс. грн за полеты над Черным морем

Речь идет об авиакомпании Gestio Integral D'aeronaus Martinez SL.

Суд обязал авиакомпанию из Андорры уплатить Украине 100 тыс. грн за полеты над Черным морем
Фото: Depositphotos/JanPietruszka

Хозяйственный суд Киевской области обязал авиакомпанию из Андорры выплатить долг в 100 тысяч гривен за аэронавигационные услуги в воздушном пространстве Украины, в частности, над Черным морем.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры АР Крым, речь идет об авиакомпании Gestio Integral D'aeronaus Martinez SL.

"В ходе досудебного расследования, начатого по фактам нарушения правил международных полетов (ст. 334 УК Украины), прокуратура автономии установила, что у 7 иностранных авиакомпаний возникла задолженность перед Государственным предприятием обслуживания воздушного движения Украины ("Украэрорух ") за предоставленные аэронавигационные услуги в воздушном пространстве Украины, на общую сумму 7 млн грн", - сказано в сообщении.

Там отмечают, что после предъявления указанных исков, одна из авиакомпаний Объединенных Арабских Эмиратов в полном объеме оплатила задолженность на сумму 3 719 843 гривны.

После оккупации Крыма Россией в марте 2014 года европейская организация по безопасности аэронавигации запретила полеты на остров, в частности, в аэропорты Симферополя и Севастополя.

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) официально подтвердила принадлежность воздушного пространства над Крымом Украине. Контроль и обеспечение безопасности на этом участке должен осуществлять только "Украэрорух".

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