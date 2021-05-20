"Автомагистраль-Юг" перешла к финишному этапу строительства трассы с Львовщины на Волынь

Автодорога имеет протяженность 151 км и объединяет областные и районные центры северных и западных областей Украины.

На Львовщине по программе Президента Украины Владимира Зеленского “Большая стройка” компания-подрядчик "Автомагистраль-Юг" устраивает финальный слой покрытия на автодороге Р-15 Ковель - Владимир - Волынский - Червоноград - Жовква, сообщается на странице программы "Большая стройка" в Facebook.

Автодорога Р-15 имеет протяженность 151 км и объединяет областные и районные центры северных и западных областей Украины.

"Восстановление автотрассы позволит совместить курортные городки Львовской области качественной дорогой европейского уровня", - говорится в сообщении.

На объекте работают 140 человек и 100 единиц спецтехники. Текущий средний ремонт трассы продолжается одновременно на двух участках.

На первом 25-километровом отрезке дороги от села Остров в направлении границы с Волынской областью работы стартовали в начале марта. Рабочие сняли старое асфальтобетонное покрытие, провели распределение нового щебеночного материала и регенерацию конструктивных слоев дорожной одежды по методу "холодного ресайклинга", устроили выравнивающий слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси.

Сейчас проводят устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси. Также специалисты проводят устройство съездов и примыканий, кольцевой развязки, строят автобусные остановки, площадку для габаритно-весового контроля.

После этого на участке планируют укрепить обочины, установить барьерное ограждение, дорожные знаки и нанести разметку. Завершить работы планируют в июле 2021 года.

На втором отрезке протяженностью 22,7 км от города Великие Мосты к селу Боянец работы стартовали в мае. Сейчас специалисты компании выполняют разрыхление покрытия, регенерацию дорожного основания и устройство нижнего слоя покрытия. Работы планируют завершить в сентябре 2021 года.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в 2021 году планируют ремонт и строительство 6500 км дорог.