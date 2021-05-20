"Укрзализныця" объявила о запуске поезда из Лисичанска в Одессу

С третьего июня поезд будет курсировать через день.

"Укрзализныця" объявила о запуске поезда из Лисичанска в Одессу
Фото: odz.gov.ua

С июня "Укрзализныця" запускает поезд №269/270 Лисичанск-Одесса.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Укрзализныця открывает возможность для жителей Лисичанска, Северодонецка, Рубежного и целой агломерации восточных городов добраться к морю этим летом поездом № 269/270 Лисичанск - Одесса. Этот долгожданный маршрут анонсировался несколько раз в течение последних лет, но запускается впервые", - сказано в сообщении.

Из Лисичанска поезд отправится 3 июня и будет курсировать через день по нечетным числам. Обратно поезд будет отправляться через день по четным числам.

Поезд № 269/270 будет отправляться из Лисичанска в 17:04, из Одессы в 19:21. Прибытие в Одессу в 12:10, в Лисичанск - в 15:34.

Ранее сообщалось, что на летний период "Укрзализныця" запускает поезда из Сум и Чернигова в Одессу. Также появилось новое ежедневное летнее сообщение Львова с Бердянском.

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