На "Антонове" собрали фюзеляж первого Ан-178 для Вооруженных сил

Фото: facebook.com/oleguruskyi

На государственном предприятии "Антонов" собрали фюзеляж первого экземпляра нового транспортного самолета Ан-178-100P по контракту с Вооруженными силами Украины.

Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

20 мая на предприятии состоялась официальная церемония выкатки фюзеляжа.

Фото: facebook.com/oleguruskyi

Фото: facebook.com/oleguruskyi

"Конечно, впереди еще много работы - интеграция импортозамещенных комплектующих, этап испытаний и т.д., но очередной важный шаг в процессе восстановления авиационной отрасли страны сделан", - написал Уруский в фейсбуке.

Напомним, что Ан-178 пока существует в единственном летном экземпляре. он выполнил первый полет 7 мая 2015 года.

Второй Ан-178 строится по контракту с Министерством внутренних дел Республики Перу.

В октябре 2019 года МВД Украины заявило о планах приобрести 13 самолетов Ан-178 (девять для ГСЧС и четыре для Нацгвардии), но контракт подписан не был.

Однако в конце 2020 года три Ан-178 заказало Министерство обороны.