Внедорожник Mitsubishi Pajero ушел в историю

Компания Mitsubishi приняла окончательное решение снять с конвейера свой знаменитый внедорожник Mitsubishi Pajero. Но перед этим она выпустила последнюю партию этого внедорожника. Называется он Mitsubishi Pajero Final Edition.

800 последних внедорожников Pajero продадут в Австралии. Во всех других странах мира продажи этой модели уже прекратились (кроме Pajero Sport).

Внешне Pajero из специальной версии от стандартной модели отличается шильдиками и черным дефлектором на капоте. В салоне и в багажнике есть специальные коврики. Инструкция по эксплуатации обернута в кожаный чехол.

Под капотом находится 3,2 л дизельный двигатель с наддувом мощностью 192 л.с., который работает вместе с 5-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод – полный.

Почему компания Mitsubishi решила не выпускать Pajero пятого поколения? Выдвигаются разные версии. Например, существует мнение, что такова среднесрочная стратегия японского автогиганта, который хочет максимально экономить.

Ранее стало известно, что Mitsubishi объявил о начале серийного производства нового Outlander. Это уже четвертое поколение популярного японского кроссовера.