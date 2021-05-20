Внедорожник Mitsubishi Pajero ушел в историю

Компания Mitsubishi приняла окончательное решение снять с конвейера свой знаменитый внедорожник Mitsubishi Pajero. Но перед этим она выпустила последнюю партию этого внедорожника. Называется он Mitsubishi Pajero Final Edition.

Внедорожник Mitsubishi Pajero ушел в историю

800 последних внедорожников Pajero продадут в Австралии. Во всех других странах мира продажи этой модели уже прекратились (кроме Pajero Sport).

Внешне Pajero из специальной версии от стандартной модели отличается шильдиками и черным дефлектором на капоте. В салоне и в багажнике есть специальные коврики. Инструкция по эксплуатации обернута в кожаный чехол.

Внедорожник Mitsubishi Pajero ушел в историю

Под капотом находится 3,2 л дизельный двигатель с наддувом мощностью 192 л.с., который работает вместе с 5-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод – полный.

Почему компания Mitsubishi решила не выпускать Pajero пятого поколения? Выдвигаются разные версии. Например, существует мнение, что такова среднесрочная стратегия японского автогиганта, который хочет максимально экономить.

Внедорожник Mitsubishi Pajero ушел в историю

Ранее стало известно, что Mitsubishi объявил о начале серийного производства нового Outlander. Это уже четвертое поколение популярного японского кроссовера.


Максимов Віталій, Тудей

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