Nissan выпустит новый бюджетный кроссовер

В Сети показали изображения нового бюджетного компактного кроссовера компании Nissan, который называется Venucia V-Online. Он разработан вместе с китайской компанией Dongfeng для рынка Китая.

Судя по изображениям, у этого кроссовера будет современный дизайн с заваленными задними стойками, узкой оптикой, светодиодными фонарями, соединенными светящейся полосой, и большой затемненной радиаторной решеткой. Также обращает на себя внимание большой спойлер на двери багажника.

Длина кроссовера Nissan составит 4562 мм, ширина - 1917 мм, высота - 1617 мм, а колесная база - 2700 мм. То есть у него будут примерно такие же размеры, как у купе-кроссовера Renault Arkana.

Под капотом будет находиться 1,5 л бензиновый турбодвигатель мощностью 190 лошадиных сил. Расход топлива в смешанном цикле - 6,6 л на 100 км.

Продажи Nissan Venucia V-Online в Поднебесной начнутся в 2022 году. В Украине этот автомобиль, скорее всего, не появится.

Ранее стало известно, что Nissan начал продавать в Индии свой самый дешевый кроссовер Nissan Magnite. В базовой комплектации он стоит всего от 6 900 долларов.