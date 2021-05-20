Китайский клон Toyota Land Cruiser 200 показали на фото

В Китае в конце 2021 года начнутся продажи нового китайского внедорожника Hengtian L4600. Если вам его дизайн показался очень знакомым – в этом нет ничего удивительного. Дело в том, что это китайская копия знаменитого японского внедорожника Toyota Land Cruiser 200.

Концепт Hengtian L4600 показали в 2016 года, а его серийная версия дебютировала в 2020 году. Однако, китайцы его до сих пор не начали выпускать серийно.

Возможно, они ждали, когда компания Toyota снимет с конвейера Land Cruiser 200. Это произошло несколько месяцев назад (японцы готовятся к началу серийного производства Land Cruiser 300).

Спереди и сзади рамный внедорожник Hengtian L4600 действительно сильно напоминает Land Cruiser, в том числе и Prado. У него будет большой дисплей мультимедийной системы, деревянные декоративные вставки в салоне и кожаные кресла.

Под капотом у него будет находиться 4,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 286 л.с., который работает вместе с механической или автоматической коробкой передач.

Стоить L4600 будет от 62 250 долларов. Это примерно на 40 тысяч долларов дешевле, чем цена Land Cruiser 200.

Ранее стало известно, что Toyota Land Cruiser 300, который появится в продаже в 2021 году, может получить гибридную силовую установку.