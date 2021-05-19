МАУ продлила отмену полетов в Израиль. Какие рейсы отменены

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) снова отменяет рейсы из/в Тель-Авив в целях обеспечения безопасности пассажиров и экипажа. Об этом сообщила пресс-служба компании.

МАУ продлила отмену полетов в Израиль. Какие рейсы отменены
Фото: focus.ua

Какие рейсы отменены

  • PS1775/PS1776 19 мая

  • PS775/PS776 19, 20, 22 мая

  • PS777/PS778 19?20, 20?21, 21?22, 22?23 мая

  • PS787/PS788 20?21 мая.

Напомним

МАУ начала отменять все рейсы в/из Тель-Авива начиная с 13 мая, в соответствии с NOTAM, выданным авиационными властями Израиля, а также с целью обеспечения безопасности пассажиров и экипажа.

Напомним, 16 мая все иностранные авиаперевозчики временно приостановили полеты в/из Израиля в связи с обострением израильско-палестинского конфликта.

В МАУ отметили, что за три месяца весеннего локдауна 2020 года и полной остановки регулярных рейсов компания понесла убытки в размере около $60 млн.

Ранее «Минфин» писал, что IATA ухудшила свой ноябрьский прогноз, в котором она ожидала убытков в 2021 году на уровне $38 млрд.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Jeep подал в суд на Mahindra из-за внедорожника TharJeep подал в суд на Mahindra из-за внедорожника Thar
Профсоюзы транспортников под Киевсоветом призывают депутатов повысить цены на проезд до 25 гривенПрофсоюзы транспортников под Киевсоветом призывают депутатов повысить цены на проезд до 25 гривен
На левом берегу Киева 15 и 16 мая ограничат движение транспортаНа левом берегу Киева 15 и 16 мая ограничат движение транспорта
Tesla Model 3, попавшей в ДТП со смертельным исходом, управлял автопилотTesla Model 3, попавшей в ДТП со смертельным исходом, управлял автопилот
Японцы переделали Suzuki Jimny в “Гелендваген“Японцы переделали Suzuki Jimny в “Гелендваген“
Блок рекламы


Похожие новости
МАУ в июне запускает рейсы в город на Персидском заливе (видео)МАУ в июне запускает рейсы в город на Персидском заливе (видео)
Какие автомобили лучше не покупатьКакие автомобили лучше не покупать
"Укрзализныця" продлила маршрут регионального экспресса Львов-Черновцы до Луцка"Укрзализныця" продлила маршрут регионального экспресса Львов-Черновцы до Луцка
США просят авиакомпании быть особенно осторожными во время полетов над частью Украины и РоSSииСША просят авиакомпании быть особенно осторожными во время полетов над частью Украины и РоSSии
Авиабилеты на рейсы турецких лоукостеров подешевели из-за конкуренции за небо УкраиныАвиабилеты на рейсы турецких лоукостеров подешевели из-за конкуренции за небо Украины
"Укрзализныця" продлила ограничения по высадке и посадке пассажиров в четырех областях"Укрзализныця" продлила ограничения по высадке и посадке пассажиров в четырех областях
SkyUp запускает рейсы на Кипр. Новые условия въездаSkyUp запускает рейсы на Кипр. Новые условия въезда
Латвийская компания восстановит авиарейсы в Украину по трем маршрутамЛатвийская компания восстановит авиарейсы в Украину по трем маршрутам
Лоу-кост подразделение Turkish Airlines ввел тариф $1 плюс сборы на рейсы в УкраинуЛоу-кост подразделение Turkish Airlines ввел тариф $1 плюс сборы на рейсы в Украину
Израиль разрешил авиарейсы в КиевИзраиль разрешил авиарейсы в Киев
Последние новости
Подгружаем последние новости