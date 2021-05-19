МАУ продлила отмену полетов в Израиль. Какие рейсы отменены

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) снова отменяет рейсы из/в Тель-Авив в целях обеспечения безопасности пассажиров и экипажа. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Фото: focus.ua

PS1775/PS1776 19 мая

PS775/PS776 19, 20, 22 мая

PS777/PS778 19?20, 20?21, 21?22, 22?23 мая

PS787/PS788 20?21 мая.

Напомним

МАУ начала отменять все рейсы в/из Тель-Авива начиная с 13 мая, в соответствии с NOTAM, выданным авиационными властями Израиля, а также с целью обеспечения безопасности пассажиров и экипажа.

Напомним, 16 мая все иностранные авиаперевозчики временно приостановили полеты в/из Израиля в связи с обострением израильско-палестинского конфликта.

В МАУ отметили, что за три месяца весеннего локдауна 2020 года и полной остановки регулярных рейсов компания понесла убытки в размере около $60 млн.

Ранее «Минфин» писал, что IATA ухудшила свой ноябрьский прогноз, в котором она ожидала убытков в 2021 году на уровне $38 млрд.