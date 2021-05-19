В Минобороны недовольны отечественными КрАЗами

Министерство обороны Украины недовольно качеством автомобилей КрАЗ. Такое заявление во время поездки на АвтоКрАЗ сделал министр обороны Андрей Таран, передает правительственный портал.

По его словам, у Минобороны существуют претензии к качеству автомобилей, которые делают в Кременчуге.

Таран заявил, что в Кременчуге нужно создать современную и стабильную производственную базу. В противном случае, видимо, Вооруженным силам Украины придется вместо отечественных КрАЗов покупать грузовики иностранного производства.

"Вместе с тем, очевидно, что потребность в автомобилях и шасси от КРАЗ значительная и обсчитывается десятками тысяч", – отметил Таран.

Напомним, в 2020 году Министерство обороны Украины обвинило АвтоКРАЗ в нарушении сроков контрактов и в ненадлежащем качестве продукции.

Ранее стало известно, что Минобороны Украины объявило конкурс на разработку легкового автомобиля повышенной проходимости. В ВСУ он заменит УАЗ.