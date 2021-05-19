В Сети показали новый кроссовер Renault с ретро-дизайном

В Сети показали новый электрический кроссовер, который компания Renault запатентовала в Европе. Французский автогигант планирует возродить свою популярную модель Renault 4, выпускавшуюся в 1961-1994 годах.

В Сети показали новый кроссовер Renault с ретро-дизайном

Судя по всему, кроссовер Renault 4 получит ретро-дизайн с современными элементами. На эскизах мы видим маленький кроссовер, который немного напоминает классический Renault 4 (например, решеткой радиатора).

Новый французский кроссовер построят на платформе CMF-B (на ней уже построен Renault Clio нового поколения). Он получит электрическую силовую установку. Версий с двигателями внутреннего сгорания у него не будет.

В Сети показали новый кроссовер Renault с ретро-дизайном

Французы утверждают, что, несмотря на небольшие размеры, у этого электрического кроссовера будет просторный салон. А вот про его технические характеристики ничего не сообщается.

Также пока не известно, какое название получит эта новинка. Зато известна ее предварительная цена – около 20 тысяч евро.

В Сети показали новый кроссовер Renault с ретро-дизайном

Ранее стало известно, что в Украине начались продажи нового фургона Renault Express. Он предназначен для семей и предпринимателей.


Максимов Віталій, Тудей

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