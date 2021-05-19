На трассе "Киев-Чоп" в результате тройного ДТП погибли два человека

С помощью гидравлических ножниц и гидравлического домкрата спасатели деблокировали тела погибших из автомобиля.

На трассе "Киев-Чоп" в результате тройного ДТП погибли два человека
Фото: lv.dsns.gov.ua

Во вторник, 18 мая, на трассе "Киев-Чоп" во Львовской области произошло столкновение трех автомобилей: Renault Kangoo с автовозом Scania и автомобилем Chevrolet Cruze. В результате ДТП погибли два человека.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"18 мая в 23:38 в Службу спасения поступило сообщение, что в с. Козева Стрыйского района на трассе «Киев-Чоп» произошло столкновение трех автомобилей. На место происшествия было направлено пожарно-спасательное отделение двадцать четвёртой государственной пожарно-спасательной части г. Сколе", - говорится в сообщении.

В результате аварии погибли водитель и пассажир Renault Kangoo, 1978 года рождения.

С помощью гидравлических ножниц и гидравлического домкрата спасатели деблокировали тела погибших из автомобиля.

Фото: lv.dsns.gov.ua

Фото: lv.dsns.gov.ua

Напомним, 17 мая в Дубенском районе Ровенской области утром перевернулся автобус с 20 пассажирами.

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