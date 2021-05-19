Продажи х/к автомобильного листа Baosteel упали из-за нехватки чипов

Продажи х/к автомобильного листа Baosteel упали из-за нехватки чипов

Как сообщает Yieh.com, по данным компании Baosteel, из-за эпидемии COVID-19 автомобильная промышленность Китая столкнулась с упадком и постепенным восстановлением в первой половине 2020 года, и рост был особенно очевиден со второй половины прошлого года до первого квартала этого года.

Однако из-за восстановления автомобильной промышленности на фоне высокого спроса на потребительскую электронику обострилась нехватка чипов для автомобильных микросхем после первого квартала, особенно в период с середины мая до конца июня.

Отсутствие чипов у автопроизводителей привело к остановкам и ограничению производительности ряда предприятий автомобильной промышленности, что повлияло на объем продаж х/к автомобильного листа Baosteel примерно на 50 тыс. тонн в месяц, но годовой объем продаж остался выше 8 млн тонн.

МинПром по материалам МеталлТорг

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