На Волыни разоблачили должностных лиц ГПСУ, помогавших ввозить в Украину "евробляхи"

Злоумышленники получали от $600 до $1 тыс. только за одно транспортное средство.

Служба безопасности Украины уличила начальника одного из отделов Госпогранслужбы во взяточничестве. За денежное вознаграждение чиновник помогал беспрепятственно ввозить в Украину автомобили с иностранной регистрацией в режиме временного ввоза (до 1 года) через пункт пропуска Луцкого пограничного отряда.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ .

Для реализации своего намерения, военнослужащий привлек граждан Украины, которые подыскивали ему "клиентов" и выступали в качестве посредников.

В результате работы схемы злоумышленники получали от $600 до $1 тыс. только за одно транспортное средство.

Одного из фигурантов задержали после получения им очередной части неправомерной выгоды в размере $3 тыс. Общая сумма задокументированной неправомерной выгоды составила $4,2 тыс.

В настоящее время проводятся обыски по рабочим и домашним адресам фигурантов и проверяется информация о причастности к ее функционированию сотрудников Гостаможслужбы.

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Напомним, 12 мая Владимир Зеленский подписал пакет законопроектов для льготного растаможивания "евроблях", принятый Радой в апреле. Эти документы временно упрощают механизм растаможивания импортируемых из Европы автомобилей, а также способствуют защите окружающей среды от вредных выбросов.

Так, бывшие в употреблении автомобили с европейской регистрацией старше пяти лет, которые были ввезены на территорию Украины до конца 2020 года, облагаются налогом по льготной ставке налога на добавленную стоимость и акцизного налога. Сумма акцизного налога будет зависеть от возраста автомобиля, объема и типа двигателя и не будет зависеть от его стоимости.

Базовая ставка будет колебаться от нуля до 150 евро, и в большинстве случаев стоимость растаможивания не превышает одной тысячи евро. Такие автомобили временно освобождаются от налогообложения ввозной пошлиной.

По льготному механизмом может быть растаможен один автомобиль одной категории одного владельца. На льготное таможенное оформление дается 180 дней с момента вступления в силу законов. Участники АТО/ООС смогут воспользоваться льготным растаможиванием в течение 270 дней.

Под действие этих законов не попадают транспортные средства, не соответствующие экологическим нормам "Евро-2" и выше, происходящие из государства-оккупанта (государства-агрессора) или ввозимые с временно оккупированной территории Украины.

В 2018 году Верховная Рада уже пыталась решить проблему евроблях и приняла два закона. Первый ввел новую формулу акцизного налога, которая рассчитывается как произведение базовой ставки (от 50 до 150 евро в зависимости от типа и объема двигателя) на коэффициент двигателя (объем/1000) и коэффициент возраста (количество полных календарных лет). Второй сильно повысил размеры штрафов за нарушение сроков пребывания евроблях в Украине.

Кроме того, с 25 ноября 2018-го до 24 февраля 2019-го действовал льготный период, за время которого украинцы растаможили по уменьшенным ставкам налогов 218 тысяч автомобилей на иностранных номерах. Их владельцы заплатили в бюджет 13,5 млрд гривен.

Принятые законы не остановили протесты "евробляхеров", поэтому народные депутаты снова решили пойти на уступки владельцам нерастаможенных авто и создали, как было анонсировано, "последний пакет" законопроектов по этому поводу.