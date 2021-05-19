У Renault Arkana появилась спортивная версия

Компания Renault выпустила Renault Arkana в новой спортивной версии R.S.Line. В такой версии купе-кроссовер выглядит действительно более спортивно.

Arkana R.S.Line получил спортивные бамперы (у переднего большой воздухозаборник с сетками на месте противотуманок, а у заднего - интегрированные патрубки выхлопной системы) и уникальные декоративные элементы.

В салоне есть оранжевая прострочка кресел. Кроме того, оранжевая полоса тянется через всю приборную панель, а логотип на рулевом колесе обведен оранжевым цветом.

Технических никаких изменений нет. Изменения только в дизайне кузова и в салоне.

В Украине Renault Arkana в базовой комплектации с 1,6 л бензиновым двигателем мощностью 114 л.с. и с 5-ступенчатой механической коробкой передач стоит от 430 900 гривен. Топовая комплектация стоит от 649 200 гривен.

Ранее стало известно, что в Украине начались продажи нового фургона Renault Express. Он предназначен для семей и предпринимателей.