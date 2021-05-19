Юристы рассказали, что категорически нельзя делать на месте ДТП

В Украине ежегодно происходят десятки тысяч ДТП. Для любого водителя, который попадает в дорожную аварию, это является стрессом. В результате часто водители на месте происшествия совершают необдуманные поступки. Юристы рассказали, что нельзя делать на месте ДТП…

Прежде всего, нельзя действовать на эмоциях. Если вы стали участником ДТП, нужно остановить автомобиль и его зафиксировать. Активируйте стояночный тормоз и не забудьте включить аварийную сигнализацию.

В обязательном порядке нужно выставить знак аварийной остановки, как того требуют ПДД. Расстояние для его установки определяется водителем, в зависимости от места вынужденной остановки или дорожно-транспортного происшествия.

Если ДТП произошло ночью, то лучше всего, если на вашей одежде будут световозвращающие элементы. Нельзя забывать про собственную безопасность.

До прибытия правоохранителей нельзя перемещать какие-либо предметы или убирать следы, имеющие отношение к ДТП. А вот автомобиль в некоторых случаях перемещать можно. Например, если он блокирует движение других машин.

Юристы рекомендуют водителям фиксировать на фото и видео место ДТП.

В кадр должно попасть положение автомобилей по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, а также все, что имеет отношение к происшествию.

До приезда полиции нужно принять меры к сохранению всех следов, относящихся к ДТП. Если пострадавших нет, то после фиксации ДТП надо освободить проезжую часть, если есть препятствие движению других автомобилей.

И конечно, нужно оказать помощь потерпевшим, если они есть, вызвать экстренные службы.

Ранее ученые из Южно-китайского технологического университета назвали песни, которые увеличивают риск ДТП.