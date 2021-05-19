Юристы рассказали, что категорически нельзя делать на месте ДТП

В Украине ежегодно происходят десятки тысяч ДТП. Для любого водителя, который попадает в дорожную аварию, это является стрессом. В результате часто водители на месте происшествия совершают необдуманные поступки. Юристы рассказали, что нельзя делать на месте ДТП…

Юристы рассказали, что категорически нельзя делать на месте ДТП

Прежде всего, нельзя действовать на эмоциях. Если вы стали участником ДТП, нужно остановить автомобиль и его зафиксировать. Активируйте стояночный тормоз и не забудьте включить аварийную сигнализацию.

В обязательном порядке нужно выставить знак аварийной остановки, как того требуют ПДД. Расстояние для его установки определяется водителем, в зависимости от места вынужденной остановки или дорожно-транспортного происшествия.

Если ДТП произошло ночью, то лучше всего, если на вашей одежде будут световозвращающие элементы. Нельзя забывать про собственную безопасность.

До прибытия правоохранителей нельзя перемещать какие-либо предметы или убирать следы, имеющие отношение к ДТП. А вот автомобиль в некоторых случаях перемещать можно. Например, если он блокирует движение других машин.

Юристы рекомендуют водителям фиксировать на фото и видео место ДТП.
В кадр должно попасть положение автомобилей по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, а также все, что имеет отношение к происшествию.

До приезда полиции нужно принять меры к сохранению всех следов, относящихся к ДТП. Если пострадавших нет, то после фиксации ДТП надо освободить проезжую часть, если есть препятствие движению других автомобилей.

И конечно, нужно оказать помощь потерпевшим, если они есть, вызвать экстренные службы.

Ранее ученые из Южно-китайского технологического университета назвали песни, которые увеличивают риск ДТП.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Jeep подал в суд на Mahindra из-за внедорожника TharJeep подал в суд на Mahindra из-за внедорожника Thar
Профсоюзы транспортников под Киевсоветом призывают депутатов повысить цены на проезд до 25 гривенПрофсоюзы транспортников под Киевсоветом призывают депутатов повысить цены на проезд до 25 гривен
На левом берегу Киева 15 и 16 мая ограничат движение транспортаНа левом берегу Киева 15 и 16 мая ограничат движение транспорта
Tesla Model 3, попавшей в ДТП со смертельным исходом, управлял автопилотTesla Model 3, попавшей в ДТП со смертельным исходом, управлял автопилот
В Украине резко выросло производство автомобилейВ Украине резко выросло производство автомобилей
Блок рекламы


Похожие новости
На Кировоградщине демонтируют старые мосты, на их месте начнут строить новыеНа Кировоградщине демонтируют старые мосты, на их месте начнут строить новые
Что делать, если таможня завышает стоимость ввозимого в Украину автомобиляЧто делать, если таможня завышает стоимость ввозимого в Украину автомобиля
Юристы рассказали как не получит штраф за грязные номерные знакиЮристы рассказали как не получит штраф за грязные номерные знаки
Метро на Троещину: киевлянам рассказали, когда может появиться ветка в этот районМетро на Троещину: киевлянам рассказали, когда может появиться ветка в этот район
Штраф за трещину на лобовом стекле незаконный, - юристыШтраф за трещину на лобовом стекле незаконный, - юристы
Эксперты рассказали, когда выгоднее всего продавать автомобилиЭксперты рассказали, когда выгоднее всего продавать автомобили
В Украине вместе со снегом с дорог сходит асфальт
Полицейские рассказали, как защитить автомобили и вещи в них от воровПолицейские рассказали, как защитить автомобили и вещи в них от воров
В Укравтодоре рассказали, почему новый асфальт тоже сойдет вместе со снегом
4 причины купить б/у Ford Mondeo и 2 причины этого не делать4 причины купить б/у Ford Mondeo и 2 причины этого не делать
Последние новости
Подгружаем последние новости