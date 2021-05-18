Проезд в Киеве подорожает до 79 гривен

Стоимость проезда в общественном транспорте Киева летом 2021 года может значительно вырасти. Расценки, которые предлагают транспортники, якобы спасут метрополитен и "Киевтранс" украинской столицы от коллапса.

Вопрос о повышении цен на проезд в метро, троллейбусах и электричках Киева встал наиболее остро после того, как трудовые коллективы киевского метрополитена и компании "Киевпастранс" вышили на митинг к стенам столичной мэрии. Около двух сотен транспортников требовали повысить стоимость проезда до 25 гривен, поскольку нынешние 8 грн приведут к скорому коллапсу.

Также работники метрополитена и муниципальной компании наземного транспорта "Киевтранс" требовали "Справедливых зарплат и вовремя".

Ранее столичные транспортники направили мэру Киева Виталию Кличко совместное обращение, в котором обосновали необходимость повысить проезд в общественном транспорте.

"Неизменная с 2018 года цена проезда в 8 гивен давно исчерпала себя, а при ее сохранении в 2021 году, с учетом снижения пассажиропотока, предприятия получат огромные убытки – в частности, у метрополитена они достигнут 3,4 млрд грн", - говорится в обращении.

На сегодняшний год в "Киевтранс" отмечают, что себестоимость перевозки одного пассажира в метро составляет 20,04 грн, поэтому цену билета следует повысить до 21,05 грн. Себестоимость проезда в троллейбусе, трамвае и автобусе составляет 20,5 грн за одного человека, повысить предлагают до 25,18 грн. Себестоимость билета в электричке обходится в 71,7 грн, поэтому цену проезда предлагают повысить до 78,9 грн.

По данным экспертов, транспортники несут серьезные убытки в условиях уменьшения пассажиропотока в результате пандемии, а также из-за повышения цен на горючее, электроэнергию и комплектующие для транспортных средств. Стоимость проезда в Киеве может вырасти уже в ближайшие месяцы.