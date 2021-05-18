Тайваньская Gogoro начнёт выпускать в Китае электрические скутеры и запустит для них сервис быстрой замены батарей

Тайваньский производитель электрических скутеров Gogoro продолжает активно расширять бизнес за пределами домашнего рынка. На этот раз было объявлено о подписании партнёрского договора с китайскими компаниями DCJ и Yadea, в рамках которого планируется выпускать электрические скутеры со сменными аккумуляторами, а также сформировать необходимую для их обслуживания инфраструктуру.

Тайваньская Gogoro начнёт выпускать в Китае электрические скутеры и запустит для них сервис быстрой замены батарей

Изображение: The Verge

Новые партнёры Gogoro хорошо известны в Китае. DCJ является крупным производителем бензиновых мотоциклов, а Yadea выпускает электрические скутеры, мотоциклы и велосипеды. Вместе компании планируют разрабатывать новые скутеры на электрической тяге, в которых будут использоваться сменные батареи совместно с трансмиссией Gogoro. Кроме того, DCJ и Yadea развернут сеть станций по замене аккумуляторов в городе Ханчжоу. Владельцы электрических скутеров смогут приезжать на такие станции и осуществлять быструю замену разряженных батарей.

Стоит отметить, что о расширении бизнеса Gogoro в Китае стало известно всего через несколько недель после объявления тайваньской компании о выходе на рынок Индии и партнёрстве с крупнейшим производителем мотоциклов и скутеров Hero MotoCorp. Однако направление деятельности Gogoro на рынках Китая и Индии будет сильно отличаться. В Индии речь идёт о создании рынка электрических скутеров. В это же время Китай уже является крупнейшим рынком электроскутеров. Тем не менее, в Китае значительная часть электрических двухколёсных транспортных средств питается от устаревших аккумуляторов, которые не отличаются высокой ёмкостью и долговечностью. Gogoro готова предложить китайским покупателям скутеры, питающиеся от компактных и энергоёмких батарей, которые легко заменяются на специальных станциях.

Условия последних сделок не разглашаются, но выход на китайский рынок является серьёзным шагом для Gogoro. Компания представила миру свой первый электрический скутер на выставке CES 2015 и с тех пор сумела развернуть огромную сеть зарядных станций, которые обслуживают электрические скутеры компании по всему Тайваню.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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