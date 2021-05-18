Японцы переделали Suzuki Jimny в “Гелендваген“

Многие пытались сделать автомобиль, похожий на знаменитый немецкий Mercedes-Benz G-Class. Чаще всего такие проекты оказывались неудачными. Однако, бывают исключения. Например, японское тюнинговое ателье Liberty Work превратила в "Гелендваген" компактный внедорожник Suzuki Jimny.

За основу взяли Jimny нового поколения, который хотя и получил некоторые современные элементы дизайна и новые технологии, но сохранил свой классический "квадратный" дизайн, так похожий на дизайн "Гелендвагена".

Внешне "Гелендваген" из Suzuki Jimny действительно очень похож на классический немецкий внедорожник. Правда, сразу бросается в глаза, что между ними серьезная разница в размерах. В остальном же различия не такие принципиальные.

Тюнингованный Jimny под G-Class стоит 40 135 долларов. Но японцы предлагают несколько вариантов тюнинга Jimny по цене от 3 726 долларов.

Ранее в Сети показали, каким может быть новый ЛуАЗ. В его дизайне заметно влияние "Гелендвагена".