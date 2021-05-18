Canoo начала принимать заказы на электрические пикап, фургон и микроавтобус — от $33 тыс

Калифорнийский стартап по производству электромобилей Canoo объявил стоимость электрического микроавтобуса, концепт которого был показан в 2019 году. Стоимость базовой версии микроавтобуса составит $34 750, в то время как цена наиболее продвинутой модели без учёта дополнительного оборудования будет равна $49 950.

theverge.com

Электрический микроавтобус уже доступен для резервирования с внесением депозита в размере $100. Также можно забронировать пикап на электрическом приводе, который был представлен в марте, и электрический фургон для доставки, анонсированный в конце прошлого года.

Цена на электрический пикап не сообщается, а стоимость базовой версии фургона для доставки будет составлять $33 000. Предполагается, что выпуск фургона Canoo начнётся в 2022 году, а производство двух других электромобилей стартует не ранее 2023 года.

Все три электромобиля построены на одной и той же модульной технологической платформе, которую Canoo разрабатывает в течение нескольких лет. Версия фургона с наиболее мощной аккумуляторной батареей ёмкостью 80 кВт·ч имеет запас хода около 250 миль (402 км). Canoo планирует выпускать электрический фургон в четырёх различных комплектациях, включая «приключенческую» версию с большим клиренсом и «более мощным профилем». Canoo сообщила, что выберет контрактного производителя для сборки фургона, но пока официально не объявила, кто выступит в качестве её партнёра.

Первоначально стартап планировал предлагать электрический фургон только по подписке, но за последний год многое изменилось. Стартап вышел через SPAC-слияние на фондовую биржу Nasdaq, в результате чего было привлечено около $600 млн. Также произошли изменения в руководстве Canoo — его гендиректором стал Тони Акила (Tony Aquila).



