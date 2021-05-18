Заменить водительское удостоверение теперь можно в приложении “Дія“

Украинские водители теперь могут заменить водительское удостоверение через мобильное приложение "Дія". Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров, передает пресс-служба МВД.

Заменить водительское удостоверение теперь можно в приложении “Дія“

До сих пор заменить водительское удостоверение можно было через Электронный кабинет водителя. Такой услугой уже воспользовались около 40 тысяч украинских автомобилистов.

По словам Гончарова, на этом МВД останавливаться в нововведениях для водителей не планирует. Через некоторое время введут возможность доставки водительских удостоверений домой клиенту.

Многие украинские автомобилисты оценили возможности портала и мобильного приложения "Дія" после того, как весной 2020 года в Украине ввели карантин из-за пандемии коронавируса. Этот портал и приложение помогают экономить время.

Напомним, ранее глава Исполнительного комитета Нацсовета реформ Михеил Саакашвили предложил новую систему растаможки автомобилей на иностранных номерах. По ней автомобиль можно будет растаможить в мобильном приложении или на портале "Дія".


Максимов Віталій, Тудей

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