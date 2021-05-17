Просто добавляют присадку: в ОП отреагировали на ситуацию с брендовым топливом

Сети АЗС, которые приостановили продажу брендового топлива, таким образом хотят давить на правительство, чтобы оно отменило государственное регулирование цен. Такое заявление сделала заместитель руководителя Офиса президента Юлия Свириденко, сообщает "Укринформ".

Просто добавляют присадку: в ОП отреагировали на ситуацию с брендовым топливом

По ее словам, в Украину никто не ввозит специально горючее для его использования в качестве брендового. Оно становится брендовым, когда на нефтебазе добавляют в топливо присадку.

Свириденко подчеркнула, что цена присадки почти не влияет на цену брендового горючего. Но украинским водителям приходится дополнительно платить за такое топливо почти 50 долларов на тонне.

Замруководителя ОП отметила, что обычного топлива и присадок в Украине сейчас достаточно. Поэтому нет оснований для ограничения продаж брендового топлива.

Напомним, Кабмин принял постановление об установлении во время карантина максимальной торговой надбавки на бензин и дизельное топливо. Так правительство пытается стабилизировать цены.

Некоторые сети АЗС заявили, что из-за этого они прекращают временно продавать премиальное топливо, чтобы не работать себе в убыток.


Максимов Віталій, Тудей

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