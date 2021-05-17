ЗАЗ будет выпускать автомобили-трансформеры

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) в ближайшее время планирует начать выпускать автомобили-трансформеры, которые можно использовать для мобильных центров предоставления административных услуг и выездных консультаций врачей. Об этом сообщила пресс-служба Запорожской ОГА.

ЗАЗ будет выпускать автомобили-трансформеры

В сообщении отмечается, что такие машины будут полезны для вновь объединенных территориальных общин. Они облегчат жизнь в глубинке.

К сожалению, пресс-служба Запорожской ОГА не стала вдаваться в подробности про автомобили-трансформеры, выпуск которых могут наладить на ЗАЗе. Также не известно, на базе какой модели их планируют выпускать.

ЗАЗ будет выпускать автомобили-трансформеры

Запорожская ОГА опубликовала фотографии современного автомобиля ЗАЗ. Это предприятие несколько дней назад посетил глава Запорожской ОГА Александр Старух.

Напомним, с сентября 2020 года Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) официально выпускает из роSSийских машинокомплектов автомобили семейства Lada (кроме Niva), купе-кроссовер Renault Arkana и две модели Kia.

ЗАЗ будет выпускать автомобили-трансформеры

Ранее стало известно, что ЗАЗ может выпустить новую комплектацию Renault Arkana. Дело в том, что АвтоВАЗ, который поставляет на ЗАЗ машинокомплекты, начал выпускать Arkana в новой топовой комплектации Prime.


Максимов Віталій, Тудей

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