ЗАЗ будет выпускать автомобили-трансформеры

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) в ближайшее время планирует начать выпускать автомобили-трансформеры, которые можно использовать для мобильных центров предоставления административных услуг и выездных консультаций врачей. Об этом сообщила пресс-служба Запорожской ОГА.

В сообщении отмечается, что такие машины будут полезны для вновь объединенных территориальных общин. Они облегчат жизнь в глубинке.

К сожалению, пресс-служба Запорожской ОГА не стала вдаваться в подробности про автомобили-трансформеры, выпуск которых могут наладить на ЗАЗе. Также не известно, на базе какой модели их планируют выпускать.

Запорожская ОГА опубликовала фотографии современного автомобиля ЗАЗ. Это предприятие несколько дней назад посетил глава Запорожской ОГА Александр Старух.

Напомним, с сентября 2020 года Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) официально выпускает из роSSийских машинокомплектов автомобили семейства Lada (кроме Niva), купе-кроссовер Renault Arkana и две модели Kia.

Ранее стало известно, что ЗАЗ может выпустить новую комплектацию Renault Arkana. Дело в том, что АвтоВАЗ, который поставляет на ЗАЗ машинокомплекты, начал выпускать Arkana в новой топовой комплектации Prime.