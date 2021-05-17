На летний период "Укрзализныця" запускает поезда из Сум и Чернигова в Одессу

Сообщение Львова с Бердянском будет ежедневным.

На летний период "Укрзализныця" запускает поезда из Сум и Чернигова в Одессу
Фото: odz.gov.ua

На летний период "Укрзализныця" открывает новое сообщение Чернигова и Сум с Одессой, а также ежедневное сообщение Львова с Бердянском.

Об этом информирует пресс-служба компании.

Поезд №213/214 Сумы - Одесса будет курсировать по нечетным числам, начиная с 15 июня, в обратном направлении - по четным числам с 16 июня.

Поезд №204/203 Чернигов (Нежин) - Одесса будет курсировать с 17 июня по нечетным числам, в обратном направлении - по четным числам.

"У обоих поездов будет удобное расписание вечернего отправления из Сум в 19:34 и из Чернигова в 21:58 и прибытие в Одессу в 11:33", - отмечают в «Укрзализныце».

Также стартует продажа билетов на ежедневный поезд №86/186-185/85 Львов - Новоалексеевка, Бердянск.

Первый рейс из Львова планируется 11 июня, он отправится в 10:55, а прибудет в Новоалексеевку в 11:35, в Бердянск в 13:00 следующего дня.

Отправка в обратном направлении планируется с 12 июня: из Бердянска - в 15:05, из Новоалексеевки - в 15:40, прибытие во Львов на следующий день в 15:40.

Напомним, с 14 мая "Укрзализныця" назначила новый летний поезд для жителей Волыни и Полесья, который соединит Ковель и Николаев.

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