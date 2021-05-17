Суд признал карантин форс-мажорным обстоятельством: “евробляхер“ избежал штраф 170 000 грн

Суд не поддержал штраф в размере 170 000 гривен, который таможня наложила на автомобилиста из-за того, что он своевременно не вывез из Украины автомобиль на иностранной регистрации. Суд посчитал карантин форс-мажорным обстоятельством.

Суд признал карантин форс-мажорным обстоятельством: “евробляхер“ избежал штраф 170 000 грн

Эта история началась в январе 2020 года, когда гражданин из Германии ввез в Украину автомобиль на иностранной регистрации. Вывезти в положенные сроки он его не смог из-за карантина и из-за того, что автомобиль был в ремонте.

В марте 2021 года таможня составила протокол на 170 000 гривен и передала дело в суд.

Суд на этот раз встал на сторону водителя, закрыл производство и не допустил штрафа. В судебном решении говорится, что автомобилист не мог вывезти машину из-за форс-мажорных обстоятельств (карантин в Украине и в Германии), а также из-за того, что она была в ремонте. При этом суд ссылается на Закон Украины № 530-ХІІ, по которому карантин – это форс-мажорные обстоятельства.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал два закона, предусматривающие введение льготного периода растаможки автомобилей на иностранной регистрации. Льготный период растаможки начнет действовать в июне.


Максимов Віталій, Тудей

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