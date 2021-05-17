«Автомагистраль-Юг» завершает строительство транспортных развязок и моста через канал «Днепр-Донбасс»

Строительство автодороги Н-31 «Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка» сейчас является главным инфраструктурным проектом, который строится с «нуля».

Компания «Автомагистраль-Юг» завершает строительство двух транспортных развязок и моста через канал «Днепр-Донбасс» в Днепропетровской области в рамках строительства одного из крупнейших инфраструктурных проектов страны - автотрассы Н-31. Об этом сообщает официальная Facebook-страница программы президента Владимира Зеленского «Большая стройка».

Первая развязка находится в Петриковском районе км 21+900. Строительство искусственного сооружения начато в октябре прошлого года. Она соединит трассу Н-31 с дорогой ІV категории О041201 «Петриковка-Шульговка». Длина путепровода 75 м, ширина 10,7 м. На объекте уже завершено устройство двух слоев асфальтобетонного покрытия.

«Наши бригады выполняют установку барьерного ограждения. Финальный этап - нанесение дорожной разметки и окраска элементов искусственного сооружения», - рассказали в компании «Автомагистраль-Юг».

Вторая транспортная развязка находится в Царичанском районе вблизи села Проточи км 27+970 над дорогой III категории Т-04-12 «Каменское-Жемчужное». Строительство 45-метрового путепровода начато в ноябре 2020-го. Сейчас специалисты компании устраивают крепления конусов и системы водоотведения. В ближайшее время начнется монтаж перильного и барьерного ограждения и устройство двух слоев асфальтобетона.

Один из важнейших этапов реализации проекта - строительство стометрового моста через канал «Днепр-Донбасс». Эта переправа соединит уже готовый участок автотрассы с 30-километровым отрезком, который планируется проложить до границы Днепропетровской области.

На мосту продолжается устройство барьерного и перильного ограждения. Старт устройства двух слоев асфальтобетонного покрытия планируется в ближайшие дни.

Как известно, строительство автодороги Н-31 «Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка» сейчас является главным инфраструктурным проектом в нашей стране, который строится с «нуля». С 2017 года «Автомагистраль-Юг» построила более 28 км дороги и десятки инженерных объектов. В этом году компания начнет строительство следующих 30 км автодороги к границе с Полтавской областью.

«Дорога обеспечит комфортное и скоростное передвижение автотранспорта с Днепропетровщины в Киев », - говорят в компании.

Ранее заместитель руководителя Офиса президента и координатор «Большой стройки» Кирилл Тимошенко заявил, что один из приоритетов для власти на 2021 год – ремонт дорог местного значения.