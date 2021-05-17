На Ровенщине перевернулся автобус с пассажирами, четверо травмированных

Фото: facebook.com/police.in.Rivne.region

В Дубенском районе Ровенской области утром в понедельник перевернулся автобус с двадцатью пассажирами.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

ДТП произошло сегодня около 8:15 в селе Мирогоща. 28-летний житель, водитель маршрутного такси сообщения "Дубно-Ровно", избегая столкновения с легкой машиной, выезжавшей со второстепенной дороги, выехал на встречную полосу, а затем - на обочину, где маршрутка перевернулась.

С травмами в больницу доставили четырех пассажиров. Их состояние пока оценивают медики.

По внешним признакам, водитель не имеет признаков опьянения. Начато досудебное расследование

Сейчас дорожное движение на указанном участке частично затруднено. Его регулируют полицейские офицеры общины. На месте также работают спасатели.

Фото: facebook.com/police.in.Rivne.region

Фото: facebook.com/police.in.Rivne.region

Напомним, ранее в Ровенской области на трассе Киев-Чоп произошло ДТП с участием автомобилей Mercedes-Benz Sprinter и Audi. В результате погибли два человека, из них один ребенок.