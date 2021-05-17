Полиция пришла с обыском на завод "Укрзализныци" в Киеве

Уголовное дело касается хищения в 2019 году.

Полиция пришла с обыском на завод "Укрзализныци" в Киеве
Фото: facebook.com/pckevrz

Следователи Национальной полиции в понедельник, 17 мая, пришли с обыском на Киевский электровагоноремонтный завод, принадлежащий "Укрзализныце".

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Уголовное дело, в рамках которого происходят следственные действия, касается завладения средств КЭВРЗ в особо крупных размерах, якобы имевшего место в 2019 году.

"Сотрудники Национальной полиции Украины проводят следственные действия по ранее открытому уголовному производству в отношении должностных лиц ЗАО «Киевский электровагоноремонтный завод». Руководство АО «Укрзализныця» создает все необходимые условия для работы представителей правоохранительных органов и подчеркивает свою заинтересованность в искоренении любых противоправных явлений в работе компании", - говорится в заявлении.

КЭВРЗ занимается ремонтами электропоездов "Укрзализныци", а также вспомогательных электрических машин, тяговых двигателей, трансформаторов и т.п., производит запасные части к электричкам.

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