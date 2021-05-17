ГБР выявило коррупционную схему растаможивания авто из Грузии

Государственное бюро расследований заявило, что в Киеве в последние два года действовала коррупционная схема растаможивания автомобилей из Грузии по заниженной стоимости.

Об этом сообщается на сайте ГБР по итогам обысков, происходивших в помещении Киевской таможни и на таможенных постах "Лески", " Киев - Столичный", " Киев - Западный".

"Досудебным расследованием установлено, что начиная с 2019 года в зоне деятельности Киевской таможни и вышеупомянутых структурных подразделениях работники таможни оформляли транспортные средства по заниженной таможенной стоимости, что привело к многомиллионным убыткам госбюджета. За денежное вознаграждение должностные лица искусственно уменьшали стоимость налогообложения, не учитывая экспортные декларации страны отправления с реальными ценами", - говорится в сообщении.

Неуплаченные таможенные платежи с каждого транспортного средства составляли от 15 до 120 тыс. гривен. За месяц оформляется около 300 транспортных средств.

Во время обысков были найдены документы, подтверждающие преступление. Также правоохранители изъяли выдержки электронных баз данных таможни и мобильные телефоны вероятных фигурантов схемы.

Сообщали ли кому-то о подозрении, не указано.

Ведется расследование по ч. 2 ст. 364 Украины - злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.