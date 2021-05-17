ГБР выявило коррупционную схему растаможивания авто из Грузии

Таможенникам вменяют в вину искусственное уменьшение стоимости налогообложения.

ГБР выявило коррупционную схему растаможивания авто из Грузии
Фото: dbr.gov.ua

Государственное бюро расследований заявило, что в Киеве в последние два года действовала коррупционная схема растаможивания автомобилей из Грузии по заниженной стоимости.

Об этом сообщается на сайте ГБР по итогам обысков, происходивших в помещении Киевской таможни и на таможенных постах "Лески", "Киев - Столичный", "Киев - Западный".

"Досудебным расследованием установлено, что начиная с 2019 года в зоне деятельности Киевской таможни и вышеупомянутых структурных подразделениях работники таможни оформляли транспортные средства по заниженной таможенной стоимости, что привело к многомиллионным убыткам госбюджета. За денежное вознаграждение должностные лица искусственно уменьшали стоимость налогообложения, не учитывая экспортные декларации страны отправления с реальными ценами", - говорится в сообщении.

Неуплаченные таможенные платежи с каждого транспортного средства составляли от 15 до 120 тыс. гривен. За месяц оформляется около 300 транспортных средств.

Во время обысков были найдены документы, подтверждающие преступление. Также правоохранители изъяли выдержки электронных баз данных таможни и мобильные телефоны вероятных фигурантов схемы.

Сообщали ли кому-то о подозрении, не указано.

Ведется расследование по ч. 2 ст. 364 Украины - злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Renault Captur LPG получил новую версиюRenault Captur LPG получил новую версию
Профсоюзы транспортников под Киевсоветом призывают депутатов повысить цены на проезд до 25 гривенПрофсоюзы транспортников под Киевсоветом призывают депутатов повысить цены на проезд до 25 гривен
Кабмин признал бензин и дизель социально значимым товаромКабмин признал бензин и дизель социально значимым товаром
Jeep подал в суд на Mahindra из-за внедорожника TharJeep подал в суд на Mahindra из-за внедорожника Thar
На левом берегу Киева 15 и 16 мая ограничат движение транспортаНа левом берегу Киева 15 и 16 мая ограничат движение транспорта
Блок рекламы


Похожие новости
ЗАЗ впервые показал возрожденное производство автомобилейЗАЗ впервые показал возрожденное производство автомобилей
На Харьковщине легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, погибли два человекаНа Харьковщине легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, погибли два человека
Tesla Model 3, попавшей в ДТП со смертельным исходом, управлял автопилотTesla Model 3, попавшей в ДТП со смертельным исходом, управлял автопилот
В Хмельницкой области фура столкнулась с грузовым микроавтобусом и легковушкой: 4 погибшихВ Хмельницкой области фура столкнулась с грузовым микроавтобусом и легковушкой: 4 погибших
Samsung и Hyundai будут сотрудничать в сфере автомобильных компонентовSamsung и Hyundai будут сотрудничать в сфере автомобильных компонентов
Подержанные авто стали одним из факторов апрельской инфляции в СШАПодержанные авто стали одним из факторов апрельской инфляции в США
Мировой автопром может потерять 110 млрд долл из-за нехватки чиповМировой автопром может потерять 110 млрд долл из-за нехватки чипов
В Украине установят 1,5 тысячи камер автофиксации нарушений ПДДВ Украине установят 1,5 тысячи камер автофиксации нарушений ПДД
В Украине резко увеличилось производство автомобилейВ Украине резко увеличилось производство автомобилей
ТОП-5 автомобилей, которые ломаются чаще всегоТОП-5 автомобилей, которые ломаются чаще всего
Последние новости
Подгружаем последние новости