Сеть ОККО приостановила продажу премиального топлива

Сеть АЗС ОККО временно приостановила продажу брендового бензина Pulls 95 и дизельного топлива Pulls Diesel. Об этом проинформировала в Facebook пресс-служба компании.

В сообщении говорится, что причина такого решения заключается в том, что продажа этих марок топлива по цене, которую установил Кабинет Министров, является убыточной для компании.

Клиенты ОККО, которые купили эти марки топлива до 15 мая 2021 года, смогут без проблем заправить Pulls на АЗС.

Сеть ОККО пообещала своевременно информировать общественность про свои дальнейшие решения.

Напомним, на прошлой неделе Кабинет Министров принял постановление, согласно которому на время действия карантина в Украине вводится государственное регулирование цен на автомобильное топливо. Будут установлены предельные уровни торговой надбавки к средней цене ДТ (не выше 7 грн/литр) и бензина (не выше 5 грн/литр).

Ранее стало известно, что в Украине в I квартале 2021 года демонтировали более 150 нелегальных АЗС. За этот период ГФС изъяла более 15 тыс. тонн контрафактного топлива.