Пассажир бросился под поезд на станции метро "Арсенальная" в Киеве (обновлено)

"Красная" ветка метрополитена час работала в ограниченном режиме.

На станции метро "Арсенальная" в Киеве пассажир бросился под поезд.

Об этом сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

Фото: ГСЧС

"На станции "Арсенальная" пассажир попал под поезд. На место происшествия вызваны медики и правоохранители. Проводится необходимая работа", - говорится в сообщении, которое появилось в социальных сетях метро около 12:40. Позже метрополитен уточнил, что мужчина пытался совершить самоубийство.

В связи с падением пассажира движение поездов на "красной" линии, где находится "Арсенальная", сначала временно остановили, а затем восстановили в ограниченном режиме.

Поезда пустили от станции "Академгородок" до станции "Крещатик", а также от станции "Дарница" до станции "Лесная".

"Арсенальную", "Днепр", "Гидропарк" и "Левобережную" пришлось временно закрыть для пассажиров.

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Около 13:45 движение поездов возобновили в обычном режиме.

Мужчину, который попал под поезд, госпитализировали. Прибывшие на место спасатели вытащили его из-под поезда, зафиксировали на носилках и передали медикам.

Напомним, что несколько дней назад на станции метро "Лесная" в Киеве женщина родила ребенка.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Renault Captur LPG получил новую версиюRenault Captur LPG получил новую версию
Профсоюзы транспортников под Киевсоветом призывают депутатов повысить цены на проезд до 25 гривенПрофсоюзы транспортников под Киевсоветом призывают депутатов повысить цены на проезд до 25 гривен
Кабмин признал бензин и дизель социально значимым товаромКабмин признал бензин и дизель социально значимым товаром
Jeep подал в суд на Mahindra из-за внедорожника TharJeep подал в суд на Mahindra из-за внедорожника Thar
На левом берегу Киева 15 и 16 мая ограничат движение транспортаНа левом берегу Киева 15 и 16 мая ограничат движение транспорта
Блок рекламы


Похожие новости
"Укрзализныця" запустила новый поезд Ковель-Николаев"Укрзализныця" запустила новый поезд Ковель-Николаев
Киевский метрополитен переведет часть работников на четырехдневную рабочую неделю из-за нехватки средствКиевский метрополитен переведет часть работников на четырехдневную рабочую неделю из-за нехватки средств
В Киеве подорожал проезд в маршруткахВ Киеве подорожал проезд в маршрутках
В Киеве заметили Ferrari за 20 миллионовВ Киеве заметили Ferrari за 20 миллионов
УЗ подписала меморандум со Stadler о производстве швейцарских поездов в УкраинеУЗ подписала меморандум со Stadler о производстве швейцарских поездов в Украине
Укрзализныця запускает международные пассажирские перевозкиУкрзализныця запускает международные пассажирские перевозки
В Киеве станцию метро "Майдан Незалежности" закрыли на вход и выходВ Киеве станцию метро "Майдан Незалежности" закрыли на вход и выход
В Одесской области во время движения загорелся "Неоплан" с 60 пассажирамиВ Одесской области во время движения загорелся "Неоплан" с 60 пассажирами
В Мехико обрушился мост метро: 23 человека погибли, более 70 - травмированыВ Мехико обрушился мост метро: 23 человека погибли, более 70 - травмированы
На пр. Степана Бандеры в Киеве до конца мая ограничат движение транспортаНа пр. Степана Бандеры в Киеве до конца мая ограничат движение транспорта
Последние новости
Подгружаем последние новости