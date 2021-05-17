Пассажир бросился под поезд на станции метро "Арсенальная" в Киеве (обновлено)
"Красная" ветка метрополитена час работала в ограниченном режиме.
На станции метро "Арсенальная" в Киеве пассажир бросился под поезд.
Об этом сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен".
"На станции "Арсенальная" пассажир попал под поезд. На место происшествия вызваны медики и правоохранители. Проводится необходимая работа", - говорится в сообщении, которое появилось в социальных сетях метро около 12:40. Позже метрополитен уточнил, что мужчина пытался совершить самоубийство.
В связи с падением пассажира движение поездов на "красной" линии, где находится "Арсенальная", сначала временно остановили, а затем восстановили в ограниченном режиме.
Поезда пустили от станции "Академгородок" до станции "Крещатик", а также от станции "Дарница" до станции "Лесная".
"Арсенальную", "Днепр", "Гидропарк" и "Левобережную" пришлось временно закрыть для пассажиров.
Около 13:45 движение поездов возобновили в обычном режиме.
Мужчину, который попал под поезд, госпитализировали. Прибывшие на место спасатели вытащили его из-под поезда, зафиксировали на носилках и передали медикам.
Напомним, что несколько дней назад на станции метро "Лесная" в Киеве женщина родила ребенка.