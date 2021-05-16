На Харьковщине легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, погибли два человека

В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства аварии.

Фото: http://hk.npu.gov.ua/

15 мая на автодороге "Киев-Харьков-Должанский" в Харьковской области легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, ехавшим в попутном направлении. В результате аварии погибли водитель и пассажир легковой машины.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"Предварительно установлено, что автомобиль "ВАЗ-21063" под управлением 54-летнего водителя ехал из Харькова в направлении Чугуева. Во время движения водитель легковой машины и допустил столкновение с грузовым автомобилем "Opel Movano", который медленно двигался в попутном направлении впереди него и проводил дорожные работы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что от полученных в результате ДТП телесных повреждений водитель и 48-летняя пассажирка ВАЗа скончались на месте.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства аварии. По словам родственников погибшего, мужчина ранее перенес инсульт и терял сознание.

Фото: http://hk.npu.gov.ua/

Фото: http://hk.npu.gov.ua/

Фото: http://hk.npu.gov.ua/

Следователем информация по факту аварии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

Напомним, что в тот же день в Бердянском районе Запорожской области из-за пьяного водителя погибла женщина, еще 6 человек получили травмы.

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