В Запорожской области пьяный водитель совершил смертельное ДТП

Погибла женщина, 6 человек травмированы.

В Бердянском районе Запорожской области из-за пьяного водителя погибла женщина, еще 6 человек получили травмы.

Об этом сообщили местные спасатели.

15 мая в 18:02 в Службу спасения "101" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на трассе M-14 неподалеку от с. Нововасильевка", - говорится в сообщении.

Работники ГСЧС установили, что произошло столкновение между легковым автомобилем LADA Kalina и микроавтобусом Mercedes-Benz Vito.

Пассажирка микроавтобуса погибла, 6 человек получили травмы, еще 4 человека от госпитализации отказались.

Всех пострадавших доставили в больницы г. Бердянска.

Установлено, что 31-летний водитель легковушки, не предоставив преимущества в движении, совершил столкновение с маршрутным авто, сообщили в областной полиции. По результатам медицинской экспертизы он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения).

Санкция по статье предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до десяти лет.

Напомним, 1 мая в Киеве пьяный водитель Infiniti влетел в электроопору, погибла 18-летняя пассажирка.

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