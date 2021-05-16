Выпуск внедорожника Grenadier отложен на 2022 год

Британская компания Ineos отложила начало серийного производства нового внедорожника Grenadier на июль 2022 года. Он будет очень похож на классический Land Rover Defender.

Рамный внедорожник Grenadier из-за пандемии коронавируса и карантина не успел пройти все плановые тестирования. Именно поэтому британский миллиардер Джим Рэтклифф решил отложить начало серийного производства своего первого SUV.

Во время второй фазы испытаний более 130 внедорожников Grenadier (вернее, их прототипов) протестируют в экстремальных условиях в самых разных странах мира. Это необходимо для создания надежного, качественного внедорожника.

Land Rover сейчас уже не выпускает классический Land Rover Defender. Покупателям предлагают его новое поколение, которое лишилось рамы. И многие любители классических внедорожников этим недовольны.

У Land Rover с компанией Ineos был судебный спор из-за того, что Grenadier очень похож на классический Defender. В суде победила компания Ineos.

Ранее сообщалось, что Jaguar Land Rover планирует разработать и выпустить на рынок в 2022 году недорогой компактный кроссовер в стиле Land Rover Defender.