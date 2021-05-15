На левом берегу Киева 15 и 16 мая ограничат движение транспорта

Ограничения вводятся из-за спортивных соревнований.

16 мая (15 мая частично) в связи с проведением соревнования "Дуатлон кубок Киева 2021" будет ограничено движение транспорта на левом берегу Киева.

Об этом сообщила пресс-служба МВД.

С 18:00 15 мая до 22:00 и 16 мая ограничат (во время самого пробега полностью) движение автотранспорта на Русановской набережной и движение на Русановском бульваре.

График перекрытия улиц 16 мая:

Днепровская набережная (от моста Патона до ул. Анны Ахматовой) - с 07:00 до 12:30

Днепровская набережная (от ул. Анны Ахматовой к просп. Бажана) - с 07:00 до 12:30

Поворот с ул. Энтузиастов в сторону моста Патона - с 07:00 до 10:00

Поворот с ул. Павла Тычины в сторону моста Патона - с 07:00 до 10:00

Поворот с ул. Павла Тычины в сторону Южного моста - с 07:00 до 12:30

Поворот с ул. Соборности в направлении Русановской набережной - с 07:00 до 10:00

Поворот с моста Патона в направлении Русановской набережной - с 07:00 до 10:00

Поворот с ул. Здолбуновской на Днепровскую набережную - с 07:00 до 10:00

Поворот с ул. Березняковской на Днепровскую набережную - с 07:00 до 10:00

Напомним, с 5 по 31 мая из-за капитального ремонта на проспекте Степана Бандеры в Киеве частично ограничено движение транспорта.

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