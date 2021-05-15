EVE Energy станет вторым поставщиком LFP-батарей для электромобилей Tesla китайской сборки

В целом благосклонное отношение руководства Tesla к использованию тяговых батарей с фосфатом железа (LFP) уже привело к тому, что ими снабжаются начальные версии электромобилей, выпускаемых на предприятии в Шанхае, они даже поставляются на экспорт в Европу. Помимо CATL, поставками таких аккумуляторов с третьего квартала может заняться и EVE Energy.

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Как поясняет Reuters, сейчас китайская компания EVE Energy уже снабжает своими LFP-батареями Xpeng, BMW и Daimler (Mercedes-Benz). Компания Tesla заинтересована в расширении круга поставщиков подобных аккумуляторов, поскольку сейчас она получает батареи с фосфатом железа только от компании CATL. Наличие двух поставщиков обеспечит конкуренцию и увеличит гибкость в ценообразовании. Оно также позволит увеличить объёмы выпуска электромобилей, оснащаемыми аккумуляторами такого типа.

По словам Илона Маска (Elon Musk), разделение ассортимента комплектаций электромобилей Tesla по типу используемых батарей также позволит высвободить больше литиевых аккумуляторов с катодами на базе никеля, которые нужны старшим комплектациям. LFP-батареи имеют ограниченную ёмкость, хотя дешевле и обладают более высоким эксплуатационным ресурсом, чем аккумуляторы с катодами, содержащими никель, кобальт и марганец (NCM).

Как отмечают информированные источники, сейчас Tesla ведёт переговоры с EVE Energy о возможности поставок LFP-батарей для нужд собственного производства электромобилей в Китае. Образцы батарей EVE тестируются заказчиком, а подрядчик планирует увеличить объёмы производства, чтобы удовлетворять требования будущего контракта с Tesla. По некоторым данным, батареи EVE будут устанавливаться на часть выпускаемых в Китае электромобилей Tesla Model 3 и Model Y уже в этом году, ориентировочно с третьего квартала. Более дорогие NCM-батареи для нужд Tesla в Китае поставляет южнокорейская компания LG Energy Solution.



