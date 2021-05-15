EVE Energy станет вторым поставщиком LFP-батарей для электромобилей Tesla китайской сборки

В целом благосклонное отношение руководства Tesla к использованию тяговых батарей с фосфатом железа (LFP) уже привело к тому, что ими снабжаются начальные версии электромобилей, выпускаемых на предприятии в Шанхае, они даже поставляются на экспорт в Европу. Помимо CATL, поставками таких аккумуляторов с третьего квартала может заняться и EVE Energy.

EVE Energy станет вторым поставщиком LFP-батарей для электромобилей Tesla китайской сборки

Источник изображения: Reuters

Как поясняет Reuters, сейчас китайская компания EVE Energy уже снабжает своими LFP-батареями Xpeng, BMW и Daimler (Mercedes-Benz). Компания Tesla заинтересована в расширении круга поставщиков подобных аккумуляторов, поскольку сейчас она получает батареи с фосфатом железа только от компании CATL. Наличие двух поставщиков обеспечит конкуренцию и увеличит гибкость в ценообразовании. Оно также позволит увеличить объёмы выпуска электромобилей, оснащаемыми аккумуляторами такого типа.

По словам Илона Маска (Elon Musk), разделение ассортимента комплектаций электромобилей Tesla по типу используемых батарей также позволит высвободить больше литиевых аккумуляторов с катодами на базе никеля, которые нужны старшим комплектациям. LFP-батареи имеют ограниченную ёмкость, хотя дешевле и обладают более высоким эксплуатационным ресурсом, чем аккумуляторы с катодами, содержащими никель, кобальт и марганец (NCM).

Как отмечают информированные источники, сейчас Tesla ведёт переговоры с EVE Energy о возможности поставок LFP-батарей для нужд собственного производства электромобилей в Китае. Образцы батарей EVE тестируются заказчиком, а подрядчик планирует увеличить объёмы производства, чтобы удовлетворять требования будущего контракта с Tesla. По некоторым данным, батареи EVE будут устанавливаться на часть выпускаемых в Китае электромобилей Tesla Model 3 и Model Y уже в этом году, ориентировочно с третьего квартала. Более дорогие NCM-батареи для нужд Tesla в Китае поставляет южнокорейская компания LG Energy Solution.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Renault Captur LPG получил новую версиюRenault Captur LPG получил новую версию
Профсоюзы транспортников под Киевсоветом призывают депутатов повысить цены на проезд до 25 гривенПрофсоюзы транспортников под Киевсоветом призывают депутатов повысить цены на проезд до 25 гривен
Кабмин признал бензин и дизель социально значимым товаромКабмин признал бензин и дизель социально значимым товаром
Судья Печерского суда получила выговор за "отмазывание" пьяных водителейСудья Печерского суда получила выговор за "отмазывание" пьяных водителей
Илон Маск привёз прототип электрического пикапа Cybertruck в Нью-ЙоркИлон Маск привёз прототип электрического пикапа Cybertruck в Нью-Йорк
Блок рекламы


Похожие новости
Tesla Model 3, попавшей в ДТП со смертельным исходом, управлял автопилотTesla Model 3, попавшей в ДТП со смертельным исходом, управлял автопилот
Производитель электромобилей BYD выведет своё полупроводниковое подразделение на IPOПроизводитель электромобилей BYD выведет своё полупроводниковое подразделение на IPO
Tesla откроет пользователям в Китае доступ к данным, которые собирает их автомобильTesla откроет пользователям в Китае доступ к данным, которые собирает их автомобиль
Исследователи удалённо взломали электромобиль Tesla с помощью дронаИсследователи удалённо взломали электромобиль Tesla с помощью дрона
Китайские власти и государственные СМИ присоединились к критике качества электромобилей TeslaКитайские власти и государственные СМИ присоединились к критике качества электромобилей Tesla
В Киеве станет больше инспекторов по парковкеВ Киеве станет больше инспекторов по парковке
Новый рекорд Tesla. Компания Маска увеличила квартальную прибыль в 27 разНовый рекорд Tesla. Компания Маска увеличила квартальную прибыль в 27 раз
Продажи электромобилей в ЕС выросли почти на 60%Продажи электромобилей в ЕС выросли почти на 60%
Автомобильный рынок взлетит почти втрое за счёт дешёвых электромобилей, заявила NidecАвтомобильный рынок взлетит почти втрое за счёт дешёвых электромобилей, заявила Nidec
Поставщики сырья для аккумуляторов пока не готовы к буму на рынке электромобилейПоставщики сырья для аккумуляторов пока не готовы к буму на рынке электромобилей
Последние новости
Подгружаем последние новости