Tesla Model 3, попавшей в ДТП со смертельным исходом, управлял автопилот

Стало известно, что в электромобиле Tesla Model 3, попавшем на прошлой неделе в дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, была активирована система автопилота. Катастрофа произошла 5 мая недалеко от Лос-Анджелеса и стала четвёртым смертельным ДТП в США, в котором пострадал владелец электромобиля Tesla.

Tesla Model 3, попавшей в ДТП со смертельным исходом, управлял автопилот

Изображение: Angel Garcia / Bloomberg

Напомним, что Model 3, ехавшая несколько дней назад в ночное время по трассе неподалёку от Лос-Анджелеса, врезалась в перевёрнутый грузовик, после чего произошло возгорание авто. В результате ДТП погибли два пассажира электромобиля. Представители Национального управления безопасностью дорожного движения (NHTSA) воздерживаются от комментариев по данному вопросу. В Tesla также отказались комментировать очередное фатальное ДТП с участием электромобиля компании.

Источник говорит, что новая авария усложнит и без того непростые отношения компании Tesla с местными регуляторами сферы дорожного движения. Согласно имеющимся данным, расследование последней аварии стало 29-м, инициированным NHTSA в отношении инцидентов с участием электромобилей Tesla. Это расследование, вероятно, осложнит попытки Tesla добиться более широкого признания на рынке своих беспилотных электромобилей, поскольку есть сомнения относительно того, что система автономного вождения компании по-настоящему готова к использованию потребителями.

Коалиция конкурирующих автопроизводителей критикуют электромобили Tesla, называя их не совсем автономными, поскольку даже в автоматическом режиме требуется контроль со стороны водителя. Система автономного вождения Tesla полагается на камеры и датчики, тогда как многие другие производители используют в своих авто оптические радары (лидары) при создании автопилота. Примечательно, что в описании системы на веб-сайте Tesla автопилот не называется полностью автономным. Там также подчёркивается, что даже при его использовании за рулём должен находиться водитель, готовый взять на себя управление в случае необходимости.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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