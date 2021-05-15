Jeep подал в суд на Mahindra из-за внедорожника Thar

Американский автогигант Jeep подал в Австралии в суд на индийскую компанию Mahindra из-за того, что ее внедорожник Thar очень похож на Jeep Wrangler.

Jeep подал в суд на Mahindra из-за внедорожника Thar

Компания Mahindra планирует начать продавать свой внедорожник в Австралии, а Jeep пытается в судебном порядке этому помешать. Небольшая партия автомобилей Thar уже находится на Зеленом континенте, но у индийской компании еще нет сертификата на продажу этой модели.

Mahindra Thar дебютировал в августе 2020 года. Дизайн кузова у него очень похож на Jeep Wrangler. В Индии это не проблема, так как Mahindra имеет право на продажу там CJ Jeep Wrangler.

В линейку двигателей индийского внедорожника входит 2,0 л бензиновый мотор мощностью 150 л.с. и 2,2 л турбодизель мощностью 130 л.с. Коробка передач – 6-ступенчатая механическая или автоматическая.

Напомним, в 2019 году в США суд признал компанию Mahindra виновной в нарушении прав на товарный знак, так как ее внедорожник Roxor очень похож на Jeep Wrangler.

Ранее стало известно, что китайская компания Foton сделала копию знаменитого американского пикапа Ford F-150 Raptor.


Максимов Віталій, Тудей

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