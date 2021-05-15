В Словакии задержали Ford Focus, который перевозил на крыше Peugeot

В Словакии недалеко от города Трнава полиция остановила Ford Focus, который перевозил на своей крыше другой автомобиль - Peugeot 206 CC. Водителю «Фокуса» теперь придется заплатить большой штраф.

В Словакии задержали Ford Focus, который перевозил на крыше Peugeot

Полиция узнала о том, что Ford Focus перевозит на своей крыше Peugeot 206 CC от других водителей. Автомобилисты были так удивлены и обеспокоены этим, что полиция получила сразу несколько звонков. После этого «Фокус» немедленно обнаружили и остановили.

Мало того, полиция сообщила, что в Ford Focus было пять человек. Как будто, тяжелого груза на крыше было мало.

Полицейские отобрали у водителя «Фокуса» водительские права, документы о регистрации транспортного средства и номерные знаки. Кроме того, ему выписали большой штраф.

В Словакии задержали Ford Focus, который перевозил на крыше Peugeot

Маленький французский автомобиль Peugeot 206 CC определенно знал лучшие времена. Судя по всему, он пережил пожар.

По данным полиции, люди, сидевшие в Ford Focus, только купили Peugeot 206 CC и везли его к себе домой.

Ранее мы показали, что произойдет с обычной автомобильной покрышкой на скорости 620 км/ч.


Максимов Віталій, Тудей

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