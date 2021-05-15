Беспилотное такси Waymo сначала застряло на дороге, а потом пыталось «сбежать» от техподдержки

В необычную ситуацию попал один из беспилотных автомобилей компании Waymo. Во время перевозки пассажира транспорт застрял на одном из перекрёстков, а после того, как к нему отправили команду специалистов, тот попытался «сбежать» от них и заблокировал дорогу. Видео события опубликовал блогер Джоэль Джонсон (Joel Johnson), который в это время находился внутри авто.

Wired

Джонсон занимается тем, что публикует на YouTube ролики, рассказывающие об опыте использования беспилотного транспорта. Он попытался прокатиться на полностью беспилотном такси Waymo в городе Чендлер (штат Аризона). В итоге во время поездки он ненадолго застрял на одной из городских дорог, перекрыв её большую часть.

Автомобиль несколько раз останавливался из-за ряда ошибок. Первый раз транспорт застрял на перекрёстке из-за технической ошибки специалиста компании. Чтобы исправить ситуацию, компания направила специальную команду поддержки. Не дождавшись их, авто возобновил движение, но проехав несколько метров перекрыл дорогу. Вероятно это случилось из-за оранжевых конусов на трассе, которые он распознал как препятствие. После того, как дорожная служба убрала их, транспорт снова отправился к точке назначения.

Третья остановка случилась, когда автомобиль снова доехал до конусов. В этот момент к нему подъехала команда специалистов, но по неизвестной причине тот попытался «сбежать» от них. Позже команда всё таки догнала автомобиль и водитель доставил Джонсона к точке назначения.

Компания Waymo является частью холдинга Alphabet. В автопарке разработчика беспилотников насчитывается около 600 автомобилей. За работой всех в удалённом режиме следят специалисты.



